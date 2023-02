Sierra Leone: Le diocèse de Makeni a un nouvel évêque :"Joie et gratitude du peuple de Dieu"

Le Saint-Père François a nommé le 11 février 2023 le Père Bob John Hassan Koroma, du clergé de Makeni, jusqu'à présent Vicaire général et Administrateur de la Cathédrale de Notre-Dame de Fatima, Evêque du diocèse de Makeni en Sierra Leone

Les commentaires sur cette nouvelle tant attendue ont été positifs. " Un enthousiasme absolu de la part des laïcs, des prêtres, des religieuses, des religieux et de tout le peuple de Dieu ", a déclaré à l'Agence Fides l'Administrateur Apostolique, le père Natale Paganelli, missionnaire xavérien. "C'était une nouvelle très attendue après 11 ans d'administration apostolique. Le Père Koroma est un prêtre apprécié de tous, je peux vraiment dire qu'il y a beaucoup de joie dans le diocèse et dans le pays en général. Une grande gratitude au Saint-Père qui a été proche de nous, et au Dicastère pour l'Évangélisation qui a mené à bien tout le processus. C'est une bonne chose pour le diocèse de Makeni et pour l'Église de Sierra Leone", conclut Mgr Paganelli, qui a suivi l'évolution de la situation pendant toutes ces années.

" Nous sommes reconnaissants pour cette nomination et confiants dans le fait que Mgr Koroma saura diriger de la bonne manière le peuple que Dieu lui a confié ", a déclaré à l'Agence Fides le père Francis Patrikson, de la Société des Missions Africaines de Buedu, dans le diocèse de Kenema. "Je suis très optimiste quant au fait que les habitants de Makeni l'accepteront comme leur pasteur et coopéreront avec lui", a ajouté le missionnaire, qui est également président de la Conférence des Supérieurs Majeurs de Sierra Leone, et qui travaille actuellement au Bénin pour la Conférence régionale des supérieurs majeurs d'Afrique de l'Ouest.

Bob John Hassan Koroma est né le 17 novembre 1971 à Kamabai, dans la province du Nord de la Sierra Leone, dont la capitale est Makeni. Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Makeni le 25 avril 1999. Il est titulaire d'une licence en Écriture sainte de l'Institut Biblique Pontifical et d'un doctorat en théologie biblique de l'Université Pontificale Urbanienne de Rome.

Il a exercé les ministères suivants : collaborateur à Radio Vatican ; professeur d'Écriture sainte et doyen des études au Grand Séminaire Saint-Paul de Freetown (2008-2014) ; collaborateur à Sainte-Catherine de Sienne et Little Compton et à Sainte-Madeleine de Tiverton (États-Unis) (2005-2013) ; curé de la paroisse Immaculée-Conception de Magburaka et professeur à l'Université diocésaine de Makeni (2015) (2015). Madeleine à Tiverton (États-Unis) (2005-2013) ; curé de l'Immaculée Conception à Magburaka et professeur à l'Université diocésaine de Makeni (2015) ; depuis 2015, vicaire général du diocèse de Makeni et, depuis 2016, administrateur de la cathédrale.

La nomination de Koroma a suscité une grande joie dans le diocèse de Makeni, qui était en fait gouverné depuis 2012 par le missionnaire xavérien Natale Paganelli en tant qu'Administrateur Apostolique.

Particulière est l'histoire du diocèse de Makeni, grand comme la moitié de la Sierra Leone, qui a fêté le 24 février 2022 ses 60 ans de fondation (voir Fides 9/1/2012). La région du nord, dont Makeni est la capitale, a toujours eu une large majorité musulmane et, jusqu'au milieu du 20e siècle, une présence missionnaire quasi nulle. En 1950, grâce à l'action d'un petit groupe de missionnaires xavériens dirigé par le père Augusto Azzolini, une préfecture apostolique a été érigée, qui est devenue officiellement un diocèse en 1962 avec la nomination du père Azzolini comme évêque. Après la retraite d'Azzolini pour cause de limite d'âge en 1987, Jean-Paul II a confié le diocèse à Mgr Giorgio Biguzzi, qui a notamment assumé le rôle de médiateur entre les parties belligérantes pendant la guerre civile qui a ensanglanté le pays pendant plusieurs décennies.

Le 7 janvier 2012, le Pape Benoît XVI a nommé Henry Aruna évêque de Makeni. Ordonné évêque près d'un an plus tard, Mgr Aruna n'a jamais pu prendre possession du diocèse, en raison des réactions négatives suscitées au sein de la communauté locale par sa venue d'une autre région de la Sierra Leone. Le 18 juillet 2015, le Pape François l'a nommé évêque auxiliaire de Kenema. Le même jour, Natale Paganelli, S.X., qui était déjà Administrateur Apostolique du siège vacant du diocèse depuis le 11 avril 2012, a été élevé à la dignité épiscopale avec la nomination comme évêque titulaire de Gadiaufala.