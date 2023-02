Sénégal: Jam Session Academy - Une rampe de lancement pour de jeunes artistes

A Dakar, la Jam Session Academy, coordonnée par Albert Gomis, offre aux jeunes artistes un espace d'expression et de promotion de leur musique.

Du rythme, de l'ambiance. On en retrouve tous les mercredis soirs aux Pieds Tanqués Social Club (aux Almadies), à Dakar, sous l'impulsion de Albert Gomis. Le programme suit une constante : le micro ouvert commence à 19h30 et le concert à 21h30. Aussi, l'esprit reste toujours le même : soutenir les jeunes artistes. La Jam- Session Acamedy, est un concept culturel avec des thématiques spécifiques, dans le but d'offrir aux artistes locaux et internationaux, ainsi qu'aux musiciens, créateurs et designers, un espace de promotion et commercialisation de leurs projets culturels.

Dans un cadre décontracté et convivial, les concepteurs ont mis en place un planning de spectacles vivants et d'animations culturelles variées, afin de promouvoir les talents locaux, mais aussi du monde.

En 2008, Gomis a créé les Labels Algomis et Arts et Culture Productions. Ce projet lui a permis de constituer son propre catalogue d'artistes. Il capitalise plus de 20 ans d'expériences et une expertise qui a été forgée en gestion des carrières des artistes internationaux sur les cinq continents.

En Afrique de l'ouest la scène musicale est dynamique et foisonnante. Elle participe au rayonnement de certains pays qui gagnent en visibilité. L'attrait touristique est manifeste.

Au Sénégal, l'exemple de la star Youssou Ndour est une belle illustration. Il a grandement contribué à populariser le " Mbalax ". Dans les années 70, Ndour avait été un membre de groupe Etoile de Dakar qui s'était formé après le départ de plusieurs membres de groupe le Star Band. A l'époque, ces groupes, y compris le célèbre Orchestra Baobab, s'inspiraient de la musique traditionnelle et des styles de danse latino-cubains.

Lorsque Ndour a finalement lancé sa carrière solo, il a porté le genre du " Mbalax " sur la scène mondiale. Ce style musical qui trouve ses racines dans les tambours Sabar de la communauté Wolof est devenue plus largement reconnu dans le domaine international de la musique populaire et de la diaspora africaine.

Baaba Maal est un autre artiste sénégalais qui a fait une contribution profonde à l'intégration des sons traditionnels de l'Afrique de l'Ouest dans la culture populaire dominante.

Le succès de ces artistes commence toujours par un accompagnement local, une chose qui manque aujourd'hui aux jeunes artistes de Dakar. Après tout, le soleil ne peut pas briller s'il ne se levé pas d'abord. Et les jeunes ont besoin de soutien pour se lever.

Toujours est-il que cette connexion entre les autorités publiques et la scène artistique et culturelle de Dakar manque souvent de vigueur. La rareté des ressources impacte sur les opportunités des jeunes. Elle empêche par exemple, certains groupes d'avoir accès à des matériels de sonorisation, de lumière, des instruments de musique

Albert Gomis est convaincu de l'importance de renforcer les compétences locales et les capacités professionnelles. Selon lui, la formation ouvre de nouvelles opportunité.

Gomis caresse l'espoir de voir pour bientôt éclore le prochain Youssou Ndour.