Afrique Australe: Selon le Président de la Confédération suisse Alain Berset, la SADC constitue une unité régionale importante qui mérite d'être un partenaire de coopération

Le Président de la Confédération suisse M. Alain Berset, a décrit la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) comme une unité régionale importante qui mérite d'être un partenaire de coopération.

Le Président Berset a prononcé un discours lors de sa venue au Secrétariat de la SADC le 7 février 2023, à l'occasion de sa visite d'état de deux jours effectuée en République du Botswana.

Le Président Berset, accueilli par le Secrétaire exécutif de la SADC, Son Excellence M. Elias M Magosi, a affirmé que son gouvernement reconnait les idéaux de la SADC, à savoir le développement économique, l'État de droit, la démocratie, la paix et la sé-curité et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de l'Afrique australe, et a ajou-té qu'il était nécessaire que la Suisse établisse des partenariats avec la SADC afin de soutenir son développement et ses activités économiques.

Dans son allocution de bienvenue, M. Magosi a exprimé sa reconnaissance au Président d'avoir pris du temps dans son programme chargé pour visiter le siège de la SADC et s'est réjoui de la coopération entre la SADC et la Confédération suisse.

Le Secrétaire exécutif de la SADC a indiqué qu'il espère renouer la collaboration avec la Suisse dans les domaines complémentaires qui s'alignent aux mesures de la Vision 2050 de la SADC et aux grandes priorités du Plan indicatif régional de développement stratégique (RISDP) 2020-2030 de la SADC, qui repose sur le fondement de la paix, de la sécurité et de la gouvernance démocratique et s'appuie sur les piliers suivants:

le développement industriel et intégration des marchés;

le développement des infrastructures en appui à l'intégration régionale;

le développement du capital social et humain; et

les questions transversales concernant le genre, la jeunesse, l'environnement et le changement climatique et la gestion des risques de catastrophe.

À sa visite à la SADC, le Président Berset était entouré de l'honorable Dr. Lemogang Kwape, Ministre des affaires étrangères et de la coopération de la République du Botswana ainsi qu'une délégation de huit fonctionnaires, parmi lesquels on pouvait compter Son Excellence Nicolas Brühl, Ambassadeur de la Suisse au Botswana, S.E. Ambassadeur Siri Walt, Responsable de la division Afrique, du département fédéral des affaires étrangères, S.E. Ambassadrice Nora Kronig Romero, Vice-directrice de la division Affaires internationales à l'Office fédéral de la santé publique, M. Michael Braendle, Directeur de cabinet du Président Alain Berset, Mlle Natalie Kohli, première conseillère auprès du Président Alain Berset, Mlle Veronique Haller, responsable adjointe de mission à l'Ambassade de Suisse au Botswana, Mlle Fanny Charmey, Secrétaire d'État, Ambassade de Suisse au Botswana et M. Christian Favre, responsable des communications du Président Alain Berset.

Le Secrétaire exécutif de la SADC était accompagné des directeurs Dr Mubita Luwabelwa de la direction Politique, planification et mobilisation et M. Domingos Gove de la direction de l'alimentation, agriculture et ressources naturelles, de Mme Kealeboga Moruti, directrice par intérim de l'Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité et de Mme Barbara Lopi, responsable principale de l'unité de communication et des relations publiques du Secrétariat de la SADC.