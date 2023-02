Madagascar: Basket / BWB global camp 2023 - Mathias M'Madi invité aux USA

Les meilleurs espoirs internationaux du basket se rendront àSalt Lake City pour le septième " BWB Global camp " du 17 au 19 février prochains. Le jeune malgache Mathias M'Madi de nouveau invité par le NBA et la FIBA.

Une fois de plus, le jeune Ankoay Mathias M'madi se rend à Salt Lake City pour le septième Camp mondial de Basketball Without Borders (BWB) 2023. Le National basketball Association (NBA) et la Fédération internationale de basketball (FIBA) ont annoncé le 9 février les listes des 40 meilleurs espoirs masculins sélectionnés. Une occasion pour l'expatrié malgache de s'enrichir ses capacités, ses compétences et son potentiel pour cette deuxième participation après le " camp de basketball BWB Africa 2022 " qui s'est tenu au Caire Egypte. Selon la Fédération malgache de basketball (FMBB), ce jeune de 17 ans meilleur joueur et meilleur marqueur lors de l'Afrobasket U18 sera retenu pour le " FIBA U19 World Cup Basketball " du 24 juin au 02 juillet 2023 à Debrecen Hongrie.

En effet, ce stage se tiendra du vendredi 17 au dimanche 19 février au centre d'entrainement des Jazz de l'Utah, dans le cadre du NBA ALL-Star 2023. Ces jeunes basketteurs sont issus des 27 pays des quatre continents à savoir les continents africain, américain, asiatique et européen. Les directeurs du camp sont entre autres Patrick Hunt, le président de l'Association mondiale des entraîneurs de basket-ball, Australie, Gersson Rosas, le conseiller principal en basket-ball des New York Knicks, Colombie et Masai Ujiri, le président et vice-président des Toronto Raptors, Nigeria.

Diverses activités seront au programme durant ce rendez-vous, notamment des tests anthropométriques et athlétiques, de l'efficacité des mouvements, des stations de développement des compétences, des compétitions de tir et d'adresse, des séminaires sur les compétences de vie et des matchs à 5 contre 5, sous la direction du personnel des opérations de basket-ball de la NBA et de certains joueurs de la NBA participant au NBA All-Star 2023. Le dernier jour sera consacré à l'application. Un tournoi d'élimination directe sera organisé suivi d'une cérémonie de remise du prix pour les distinctions individuelles. Les campeurs assisteront également au 72e All-Star Game de la NBA à la Vivint Arena.