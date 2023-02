Afrique: La PME au cœur des priorités de CBAO Attijariwafa Bank

Le Sénégal qui a tracé sa route vers l'émergence s'est fixé comme priorité le développement de son tissu économique notamment à travers les PME. La cartographie de l'Economie Sénégalaise place les PME au cœur du dispositif de création de valeurs et d'emplois, ce qui en fait un levier incontournable pour toute politique de développement.

Bibata Diaw , Directrice du marché PME CBAO du Groupe Attijariwafa bank

En effet, la PME représente 80 à 90% du tissu économique et concentre environ 30% des emplois durables et stables au Sénégal.

Fort de ce constat, la CBAO a dans sa stratégie, placé les PME au cœur de ses priorités. Ce faisant elle a mis en place un programme adapté et volontariste qui vise à :

Recentrer sa stratégie en plaçant le client au cœur de sa démarche commerciale ;

Renforcer son dispositif commercial avec le recrutement et la formation de personnel qualifié à l'écoute du Marché et des clients ;

Remodeler son réseau de distribution pour être plus proche des centres économiques névralgiques et bien au-delà ;

Repenser ses offres de produits pour répondre aux exigences de la clientèle.

Ces axes permettront d'accompagner plus efficacement les PME à travers un dispositif d'écoute, de conseils et de financements plus flexibles et mieux adaptés.

La BCEAO dans son rôle de régulateur accompagne également le financement des PME à travers des facteurs incitatifs, qui ont pour but de faciliter la prise de risque ainsi que l'accès à la liquidité pour les banques.

Ces avancées, en matière de politiques d'encadrement, mises en place à travers des structures comme la SAE (Structure d'Appui et d'Encadrement) et des agences comme l'ADEPME, pourront fluidifier une rencontre efficace entre l'offre et la demande de financement des PME sénégalaises.

CBAO entend jouer pleinement sa partition dans le financement des PME.

Bibata Diaw

Directrice du marché PME