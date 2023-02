Soudan: Le représentant du mécanisme conjoint affirme l'importance des questions de l'Est du Soudan

Khartoum — L'envoyé spécial de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), représentant du mécanisme tripartite conjoint, l'ambassadeur Ismail Weiss, a souligné l'importance des questions de l'est du Soudan dans la carte politique soudanaise, louant le signataire parties à l'accord-cadre pour leur engagement à promouvoir la stabilité, la paix et le développement durable dans l'est du Soudan.

Dans son allocution à la séance d'ouverture de l'atelier sur la feuille de route pour la continuité politique et sécuritaire et le développement durable pour l'est du Soudan dans le cadre des activités de la 3ème phase de l'accord-cadre, Weiss a déclaré que les résultats de l'atelier concernant l'est du Soudan seront une feuille de route d'assurer la justice développementale et politique dans l'est du Soudan par le gouvernement de transition, louant les participants des secteurs de la société civile dans les États des trois États de l'Est et les difficultés en réponse à l'invitation du mécanisme tripartite conjoint concernant l'atelier, indiquant que le L'atelier travaille à mobiliser le soutien international pour la cause de l'est du Soudan et à parvenir au développement et à la stabilité.

Il convient de noter que l'atelier a duré du dimanche au 15 février et a réuni des membres du Conseil de souveraineté de transition, du mécanisme conjoint tripartite, des forces politiques signataires de l'accord-cadre, des partis politiques, des mouvements de lutte armée, des diplomates, et les secteurs de la société civile.