Afrique: Le Maroc invité d'honneur de la 4ème FIPA - Un choix naturel pour renforcer l'intégration africaine

Le choix du Maroc comme invité d'honneur de la 4ème édition de la Foire internationale des produits africains (FIPA) est un choix naturel qui s'inscrit dans le cadre d'une relation exceptionnelle, d'amitié, de confiance mutuelle, de coopération féconde et d'un commun engagement en faveur du renforcement continu de l'unité et de l'intégration africaine, a affirmé, vendredi à Casablanca, l'ambassadeur du Sénégal au Maroc, Seynabou Dial.

"Ce choix vient conforter un partenariat bilatéral dense, consacré par plusieurs accords couvrant tous les secteurs", a souligné la diplomate qui s'exprimait lors de la cérémonie officielle du lancement de la 4ème FIPA, citant à ce propos "l'organisation d'une visite de travail conjointe des ministres sénégalais de l'Artisanat et de l'Industrie, en relation avec l'ONUDI, pour un partage d'expériences avec le Maroc en matière de développement de la filière des cuirs et peaux, les négociations initiées en vue de la conclusion d'un Protocole d'accord entre la Chambre des métiers de Ziguinchor et la Chambre de l'artisanat de la région Fès-Mèknes pour la promotion et le développement de l'artisanat et le projet de visite au Maroc du directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion et de développement de l'artisanat (APDA) pour s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de labellisation et de normalisation des produits artisanaux".

"Ces exemples montrent qu'en effet, nos deux pays entretiennent une coopération dynamique, qui est appelée à se renforcer", a lancé fièrement Mme Dial, précisant que ce choix du Maroc comme invité d'honneur se justifie, également, au regard de l'expérience reconnue du Royaume en matière de promotion et de valorisation des produits du terroir. A cet égard, elle a relevé que le Maroc, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, est un modèle et une référence pouvant inspirer beaucoup de pays, le Sénégal, en particulier.

S'agissant de la FIPA, la diplomate a indiqué qu'il s'agit d'un espace d'exposition mais aussi d'échanges, dans la perspective de nouer des partenariats mutuellement avantageux entre Africains et entre l'Afrique et le reste du monde, précisant que c'est incontestablement un cadre d'exploitation des opportunités du Made in Africa et de benchmarking pour un renforcement des capacités dans les différentes filières. "C'est un espace de démonstration de la dextérité de nos artisans et de la créativité de nos industriels, dévoués à la promotion du label africain", a dit Mme Dial.

La FIPA favorise, surtout, une meilleure compréhension des enjeux communs africains, aux plans économique, commercial, culturel et social et un partage d'expériences et de bonnes pratiques, a fait savoir la diplomate, notant que cet événement constitue également un exemple de partenariat entre l'Etat et le secteur privé pour donner corps aux conclusions du récent Sommet de Dakar sur la sécurité et la souveraineté alimentaire.