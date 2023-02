Madagascar: Basketball-BWB 2023 - M'Madi Mathias en invité du Basketball without Borders

Le jeune Ankoay M'Madi Mathias après avoir montré tout son talent lors de l'Afrobasket U18 à Madagascar en 2022 est invité à assister au BWB 2023 aux Etats Unis d'Amérique.

Un pas de plus a été franchi pour approcher la NBA. M'Madi Mathias, le jeune meneur de l'équipe nationale de basketball Ankoay U18 figure parmi les 40 jeunes invités, meilleurs espoirs du basketball mondial à se réunir à Salt Lake City à Utah aux Etats Unis d'Amérique du 17 au 19 février. Ce camp d'entrainement aura lieu au centre d'entrainement de l'équipe du Jazz de l'Utah pour approfondir les connaissances en basketball à l'occasion du NBA All star 2023. Les meilleurs espoirs et joueurs du monde notamment de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe et surtout de l'Amérique prendront part à des différentes activités comme des tests anthropométriques et athlétiques, des exercices pour améliorer l'efficacité motrice, des concours de tir et d'aptitude, des séminaires de préparation à la vie active et surtout des matches de basketball 5×5 pour détecter les futurs pensionnaires de la NBA.

Tout ça en présence et sous la direction du personnel NBA et des joueurs NBA qualifiés pour les All star Game 2023. Le Basketball Without Border (BWB) est un programme lancé par la FIBA et la NBA en 2001 dont le but est de développer le basketball à l'échelle mondiale et de favoriser et détecter les compétences de vie en matière de leadership, de santé et du bien-être des jeunes joueurs en organisant le tout premier camp de Basketball Without Borders.

Révélateur

" Le cœur du concept du BWB est un camp de quatre jours qui réunit les meilleurs jeunes talents âgés de 18 ans et moins, issus de l'Asie-Pacifique, de l'Europe, des Amériques et de l'Afrique. Les participants sélectionnés par la FIBA, la NBA et les fédérations nationales participantes sont regroupés dans une ville hôte où ils sont rejoints par le staff du BWB, des joueurs de l'équipe nationale et de la NBA ainsi que par certains des meilleurs entraîneurs du monde ", selon l'explication sur la page Facebook de la FIBA.

M'Madi Mathias est à sa deuxième expérience de ce rendez-vous mondial des jeunes avenirs du basketball mondial. En 2022, le jeune meneur de l'équipe nationale Ankoay U18 en compagnie de Lovasoa Andriatsarafara a déjà participé au camp de formation FIBA Afrique qui s'est tenu en Egypte après l'Afrobasket du mois d'Aout à Madagascar. Un Afrobasket révélateur auquel le talent de M'Madi Mathias s'est révélé aux yeux du monde entier. Depuis la première édition tenue en 2001 à Trévise (Italie), 3,700 joueurs ont pris part aux différents camps dans 39 villes et 30 pays du monde.

La liste des joueurs ayant participé en tant que jeunes et qui sont devenus des célèbres joueurs comprend notamment Marc Gasol (Espagne), Luc Mbah a Moute (Cameroun), Milos Teodosic (Serbie), Greivis Vasquez (Venezuela), Nicolas Batum (France), Joël Embiid (Cameroun), Jonas Valanciunas (Lituanie) et Dario Saric (Croatie). En dehors des parquets, les participants au BWB 2023 suivent des séminaires sur la vie quotidienne animés par des stars qui partagent leurs expériences en tant que joueurs professionnels. Ensemble, ils visitent les sites de référence de la ville.