Madagascar: Caravane médicale - Dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus

Durant son déplacement dans la région Boeny, Andry Rajoelina a mis l'accent sur le volet sanitaire. Il y a dans son sillage une caravane médicale qui propose comme innovation des dépistages gratuits du cancer du sein et du cancer de l'utérus.

La santé est la première richesse. Cette expression traduite de l'adage malgache a été soulignée durant le déplacement de Andry Rajoelina, président de la République, à Ambatoboeny et Mahajanga, samedi. Un déplacement dont le principal objet a été d'être au chevet des sinistrés suite au passage du cyclone Cheneso et de leur apporter des aides d'urgence. Outre les vivres et autres dons, le volet sanitaire a été souligné durant ce déplacement présidentiel. Aussi, dans son sillage il y a eu des caravanes sanitaires affrétées par l'association Fitia, présidée par Mialy Rajoelina, première dame, qui se sont installées à Ambatoboeny et à Mahajanga.

"La santé est la première richesse. Pourtant beaucoup d'entre-nous n'ont pas les moyens d'aller consulter le médecin lorsque cela est nécessaire", déclare le Chef de l'État. Le locataire d'Iavoloha annonce ainsi qu'après en avoir parlé avec le ministre de la Santé publique, "la caravane médicale sera élargie à l'ensemble des districts du pays". Après avoir visité les box de la caravane médicale qui s'est installée dans l'enceinte du complexe sportif de Mahajanga, il a indiqué que "dorénavant ces caravanes médicales s'installeront durant quinze jours dans chaque district afin d'en faire profiter le plus de personnes possible". Deux innovations y ont été ajoutées, par ailleurs.

La principale innovation est l'ouverture de box de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Deux maladies qui font des ravages chez les femmes mais qui peuvent pourtant être soignées et guéries si elles sont dépistées à temps.

Communion

Un box pour la confection et la pose de prothèse dentaire vient également s'ajouter aux soins et consultations "gratuits", prodigués par les médecins et aides soignants de la caravane médicale. Effectivement, les consultations, les soins et les médicaments prodigués et distribués dans les caravanes médicales sont gratuits. Pour cette première journée, il y avait foule au complexe sportif de Mahajanga. "Deux choses dictent mes actions dans ce monde.

Mon amour pour ma famille, et celui que je porte à la population. Puisque vous, le peuple, êtes également ma famille. Si ma famille souffre, je souffre aussi. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Puisque nous nous soutenons, même dans les moments difficiles", soutient Andry Rajoelina. "C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis.

C'est dans les prises de responsabilité en temps de sinistre que l'on reconnaît les vrais Raiamandreny. (... ) Nous communions avec vous, que ce soit dans les moments de joie ou durant les temps difficiles", déclame le président de la République, à l'endroit des habitants d'Ambatoboeny et de Mahajanga. Outre la question sanitaire, des semences ont aussi été distribuées aux agriculteurs afin de relancer rapidement leurs activités et pallier les récoltes détruites par le cyclone.

Rappelant les performances des Barea au Championnat d'Afrique des nations (CHAN), par ailleurs, Andry Rajoelina a réitéré son ambition de faire de cette année 2023, une année de victoire et faire rayonner le pays. Un vœu émis dans son discours à la nation le 31 janvier. "C'est de cette façon que nous souhaitons développer le pays. Avec la solidarité, la communion, la cohésion, personne n'arrivera à nous diviser. Personne ne parviendra à bloquer le développement du pays que nous entreprenons", scande le président de la République.

Clin d'oeil aux maires

Ce déplacement dans la région Boeny a aussi été l'occasion pour le Chef de l'État de faire un clin d'œil aux maires. Il affirme que s'il a affirmé sa volonté de travailler avec chaque région, par le biais des gouverneurs, ou encore que plus aucun district ne sera oublié, "maintenant je veux travailler avec vous, les maires, pour développer chaque commune. Nous allons travailler ensemble pour voir quels sont les besoins de chacune de vos communes. J'ai déjà été maire et je connais les responsabilités qui vous incombent, les difficultés rencontrées. Je vais vous aider", soutient-il.

Pour matérialiser cet appel du pied aux maires pour une collaboration plus franche et plus forte, le Chef de l'État a remis une moto à chaque maire des communes rurales de la région Boeny. Chaque mairie s'est également vue remettre des ordinateurs avec onduleurs. Pour les communes où il n'y a pas d'électricité, aux équipements informatiques s'ajoutent des panneaux solaires.