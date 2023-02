Madagascar: Football / Orange Pro League - Uscafoot, Mama FC et Disciples FC font un grand bond

Quatre matches comptant pour la cinquième journée de l'OPL ont eu lieu ce week-end. Uscafoot, Mama FC et Disciples FC ont fait une bonne opération dans leur conférence respective.

Chamboulement au classement. Trois clubs inversent la tendance lors de la cinquième journée de l'Orange Pro League. Uscafoot grimpe de trois marches et s'installe à la seconde place, derrière le leader, Fosa Juniors FC. L'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo s'est imposée sèchement 3 buts à 1 hier contre l'Ajesaia à Ambohidratrimo. À domicile, la formation d'Antaninkatsaka a fait un pressing haut incessant dès le coup d'envoi. Et les Grey et Ndolo ont commencé à menacer la cage du portier Lova. Bien placé au premier poteau, Ando marque l'unique but de l'équipe vice-championne nationale, un corner envoyé par Ravaka (15e).

Uscafoot remonte la pente, Tony manque le cadre seul face au portier de l'Ajesaia Haja (17e). Le club de la CUA inscrit ses deux premiers buts en dix minutes, Lucas élimine le latéral droit de l'équipe adverse et met la balle dans la lucarne opposée (26e). Tsila, le deuxième buteur, pique de sa tête au deuxième poteau un corner lancé par Tafita (37e). "Ajesaia joue à domicile et a les repères du terrain ... Son entraineur a fait la lecture de notre composition avec deux attaquants et ses joueurs ont été très forts en ballon arrêté. Heureusement nous avons trouvé les solutions et nous avons pu plus tard imposer notre jeu" confie le coach de l'Uscafoot, Henintsoanarivo Andry Hildecoeur. Les deux équipes ont été coude à coude au retour des vestiaires et les occasions s'enchainent pour les deux camps.

Joli doublé

Tsila réalise un doublé, le but de KO en marquant au premier poteau un coup franc frappé par Blanc sur le côté gauche (72e). Ce club occupe ainsi la deuxième place de la conférence Nord avec un cumul de 9 points, derrière Fosa Juniors FC qui a trois points d'avance (12 points). "Nous manquons d'éléments, avec beaucoup de blessés. Nous avions dû aligner des jeunes. Certes, le premier but a été un avantage pour nous mais un relâchement a été constaté plus tard et l'Uscaf a su profiter leur temps forts. C'était ainsi très difficile pour nous de revenir au score" regrette le coach de l'Ajesaia, Njaka Razafimahatratra.

Dans la conférence Sud, Mama FC, classé sixième après la quatrième journée, se propulse en tête du classement avec un cumul de 8 points, après sa victoire de 3 à 1 samedi au By-Pass. Les buteurs de l'équipe de l'assurance sont entre autres Gildas (38e), Rico (51e) et Njakatiana (61e). Disciples FC grimpe, pour sa part, de quatre marches et se trouve à la troisième place, derrière CFFA, après sa victoire de 3 à 2 contre Zanakala FC dimanche au By-Pass. Le Barea Chan Tendry ouvre la marque pour le club de Vakinankaratra (4e), qui a été vite égalisé, but signé Fabrice (7e). L'équipe d'Antsirabe prend le dessus grâce au but de Tsila (11e) mais le club fianarois revient au score et égalise grâce au but signé Aubin (34e). Le même Tsila s'offre le but de la victoire à dix minutes du coup de sifflet final (79e).