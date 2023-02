Madagascar: Rugby - Coupe du monde 2025 et J.O en ligne de mire

Après un long silence de plus de trois mois par choix et suite à sa reconduction à la tête de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby a fait un point de presse mercredi 8 février au siège de la fédération à Ankorondrano.

C'était une occasion pour lui d'expliquer les programmes d'activités pour cette année qui commence, les objectifs à atteindre que ce soit sur le plan de la compétition nationale et internationale ou que ce soit sur le développement du rugby malgache.

Sur le plan international, Marcel Rakotomalala a expliqué que " les garçons U20 prendront part au tournoi de qualification à la coupe du monde, une qualification qui se jouera à Kenya au mois d'Avril. Pour le rugby à VII, les ladies Makis joueront le challenge world cup qui aura lieu du 23 avril au 2 mai en Afrique du sud. Et le plus important pour le rugby à VII féminin est la participation de l'équipe nationale malgache à l'éliminatoire des jeux olympiques qui aura lieu à Tunisie au mois de septembre ". Pour le challenge World Cup de l'Afrique du Sud qui débutera le 23 avril, les ladies Makis par un accord trouvé avec la fédération sud-africaine de rugby et Marcel Rakotomalala en tant que président de Malagasy Rugby s'envoleront pour rejoindre l'Afrique du Sud dès le 1er avril pour mieux s'acclimater et préparer les rencontres dans la sérénité pour faire de bons résultats. Pour les ladies Makis de rugby à XV, Madagascar va héberger les compétitions féminines de la coupe d'Afrique de rugby à XV et cette coupe d'Afrique sera qualificative à la coupe du monde de 2025.

Invité d'honneur

Quatre grandes équipes africaines vont s'affronter à Madagascar au mois de Mai à Antananarivo à savoir l'Afrique du sud, le Kenya, le Cameroun et le pays hôte, Madagascar. La préparation de ce rendez-vous a déjà débuté pour les ladies Makis à XV et ne s'arrêtera qu'à la veille du départ. Les garçons de rugby à VII et à XV ne sont pas en reste. Les Makis de rugby à VII prendront part au tournoi qualificatif des J.O sans passer par le tournoi de pré qualification.

Les rugbymen à XV joueront le tournoi de pré qualification à la coupe du monde de 2025 et au championnat d'Afrique. Sur le plan local, la saison 2023 pour le fédéral 1 ou XXL Top 20 débutera le dimanche 19 février avec un invité d'honneur Jurie Roux le SG de Rugby Afrique. Les trois médailles d'or des JIOI de 2023 sont un objectif pour Malagasy Rugby sans oublier la participation au tournoi de la Réunion au mois de Mars pour les U16/U18, à VII, à XV hommes et dames pour marquer le passage du trophée de la coupe du monde jouée en France cette année. La vulgarisation du rugby en dehors d'Antananarivo est aussi une priorité pour Malagasy Rugby en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. .