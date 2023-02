Madagascar: SIRFA - Les raiamandreny sortent de leur silence

Il est temps, c'est l'heure pour le Sehatra Itambaran'ny Raiamandreny Faritanin'Antsiranana (SIRFA), une plateforme provinciale composée d'élites, intellectuels et traditionalistes de la jeune province d'Antsiranana, de parler évoquer le problème de la pointe de Madagascar. Cette institution a une voix, mais elle avait une gorge nouée à cause de la pandémie.

Samedi 11 février 2023 dernier, une grande réunion a été organisée au Paul VI scama à Antsiranana. Le président, le professeur Kalobotra lors de sa prise de parole a souligné qu'Antsiranana a besoin de relèves. "La cohésion et la solidarité de la province d'Antsiranana sont la principale source de développement pour aider nos jeunes. Ils ont besoin de nous. La passation de flambeau commence par l'esprit de partage, et après vient l'ambition régionale". Ensuite, le sociologue Arsène Jao a exposé le bilan de l'année dernière qui était fructueux puisque , le loataogno iraisan'ny malagasy, la fête du nouvel an malgache a été célébré à Antsiranana. Plusieurs sujets ont également été évoqués lors de la réunion, le problème de la Secren ainsi que la Jirama.

En outre, légalisé en août 2018, le SIRFA a pour objectif principal de contribuer au développement. "Les jeunes courent vite mais les vieux connaissent le chemin", disait un proverbe, alors Pr Botralahy et ses compères forment les jeunes afin que ceux-ci puissent entreprendre leur vie. D'ailleurs, une vingtaine de personnes ont bénéficié de l'attestation suite à une formation proposée par la SIRFA. Promouvoir la culture est également le cheval de bataille de cette institution. D'ailleurs, après le discours et le bilan, l'auteur et journaliste Cerveau Kotoson a fait un récital d' angano. La cérémonie a été clôturée par une ambiance conviviale avec un repas.