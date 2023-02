Madagascar: Sécurisation foncière - Des points géodésiques à installer dans sept régions

Le projet AD2M (projet d'Appui au Développement de Menabe et de Melaky) vient de signer une convention de partenariat avec le FNF (Fonds National Foncier) et le FTM ou centre national de cartographie de Madagascar.

L'objectif consiste à installer des points géodésiques dans sept régions de la Grande île, à savoir, Menabe, Melaky, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Ihorombe, Vatovavy et Fitovinany. Ces points géodésiques permettront de connaître avec haute précision les références des coordonnées servant à établir une cartographie via des images satellitaires en vue de constituer un plan local d'occupation foncière (PLOF) pour ces sept régions. Le projet AD2M a alloué un financement de plus de 205 millions Ar pour la réalisation de ces points géodésiques.

Outre les différents appuis aux communes en matière de sécurisation foncière, leur mise à disposition de ce PLOF facilitera la tâche des guichets fonciers au niveau de ces collectivités territoriales décentralisées se chargeant de la délivrance de certificats fonciers. Des formations des agents de ces guichets fonciers s'imposent également. Il est à noter que les 13 autres régions disposent déjà de PLOF.

Éviter les conflits fonciers

Ce qui permettra ensuite d'éviter les conflits fonciers étant donné que les exploitants agricoles familiaux détiennent des titres de propriétés de leurs parcelles de terrain. Ces documents fonciers leur serviront également de garantie pour pouvoir accéder aux crédits au niveau des banques ou des institutions de microfinance ou bien pour vendre leurs terrains à une tierce personne, a-t-on appris. Les paysans bénéficiaires seront ainsi plus motivés à réinvestir dans leurs activités agricoles tout en améliorant leurs rendements de productivité.

Dans le cadre de cette convention de partenariat, la mise en place de ces points géodésiques relève de la compétence du centre national de cartographie de Madagascar ou FTM tandis que la planification générale revient au Fonds National Foncier.

Il est à rappeler que le projet AD2M est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et financé par le FIDA (Fonds International de Développement Agricole). Il vise notamment à sécuriser l'accès de la population rurale pauvre, à la terre et à l'eau par le biais de la mise en valeur productive des terres cultivables et la gestion durable des bas fonds et de petits bassins versants, et ce, pour une amélioration de la production agricole d'une manière durable.