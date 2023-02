Afrique Australe: : Crise de l'électricité- ça compromet la sécurité alimentaire

L’Afrique du Sud fait face depuis plusieurs années à une crise de l’énergie, avec une quasi faillite de l’entreprise nationale d’électricité Eskom, mais ces derniers mois, la pénurie d’électricité s’est accentuée et les délestages se sont multipliés jusqu’ à 15 heures par jour. Rapporte Commodafrica. Une situation qui, selon cette source « compromet le développement économique du pays et altère la sécurité alimentaire »

Dans une lettre ouverte au président, le Consumer Goods Council of South Africa (CGCSA) avertissait que « Si cette crise perdure, nous ne pourrons pas garantir un approvisionnement stable en nourriture, médicaments et autres biens essentiels. Le gouvernement doit comprendre cela, plutôt que de croire que nous pouvons maintenir le statu quo ».

Face à la situation, le jeudi dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lors son discours annuel sur l’Etat de la Nation « Nous déclarons donc l'état de catastrophe national pour répondre à la crise de l'électricité et à ses effets ». « L'état de catastrophe », a-t-il ajouté, « nous permettra de fournir des mesures pratiques que nous devons prendre pour soutenir les entreprises de la chaîne de production, de stockage et d'approvisionnement de détail alimentaire, y compris pour le déploiement de générateurs, de panneaux solaires et d'une alimentation électrique ininterrompue… »

Une décision saluée par le Consumer Goods Council of South Africa (CGCSA) qui a déclaré : « Nous sommes également ravis que la menace pour la sécurité et la salubrité des aliments ait été mise en évidence, mais nous avons besoin de détails sur ce que le gouvernement prévoit de faire, en collaboration avec le secteur des produits de grande consommation pour relever les défis »

Aussi, dans son dernier bulletin du mois de décembre, le Bureau for food and agricultural policy (Bfap) soulignait l’importance de l'impact des délestages sur l'économie et le système alimentaire. « Le délestage augmente les coûts directement et indirectement par des taux plus élevés de gaspillage et de détérioration au sein des chaînes alimentaires. Les résultats financiers de plusieurs entreprises alimentaires indiquent que les dépenses en carburant pour faire fonctionner les générateurs pendant le délestage sont montés en flèche. Ces coûts ne peuvent pas être absorbés dans la chaîne et sont en grande partie répercutés sur les consommateurs. En fait, nous nous attendons à ce que le délestage soit un facteur clé qui empêchera l'Afrique du Sud de suivre la tendance mondiale à la baisse de l'inflation des prix alimentaires en 2023 » concluait le Bfap. L’inflation alimentaire s’est élevée à 12,8% sur l’année 2022.