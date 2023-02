Afrique: ESA offre des kits et une enveloppe à DOVE'S

Du 10 au 17 Février 2023 se tient à Abidjan, la capitale de la République de Côte d'Ivoire, la coupe d'Afrique des Clubs champions de la Zone 3 de la Confédération Africaine de volley-ball (CAVB). Le Togo prend part à cette compétition continentale par le Club de Volleyball Dave's (Dames).

Dans la fièvre des préparatifs, l'équipe DOVE'S a bénéficié d'un important lot de matériels de la part de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) le mercredi 08 Février 2023. C'est le Fondateur-Directeur Général de ladite institution, Dr Charles BIRREGAH qui a procédé personnellement à la remise officielle du don, composé d'un lot de maillots, de ballons, de Polos et d'une enveloppe.

Pour Docteur Charles BIRREGAH, " C'est un plaisir pour moi de soutenir le volley-ball togolais par le biais de ce club qui ira défendre les couleurs de notre pays. Battez-vous pour allez plus loin dans la compétition et pour porter haut le nom du Togo ".

En retour, le Président de la Fédération togolaise de volley-ball, Noel TADEGNON a exprimé sa gratitude au donateur, Dr Charles BIRREGAH et a promis, au nom du club bénéficiaire, de revenir avec un bon résultat.

" Vous êtes exceptionnel, ce grand geste nous encourage à aller de l'avant. Le club et le volley-ball togolais mettront tout en œuvre pour ne pas vous décevoir " a-t-il ajouté.

Les joueurs de leur côté, ont été encouragés par le Président de la FTVB à œuvrer avec efficacité pour remporter la victoire pour le Togo.

Il a par ailleurs, prodigué d'utiles conseils aux joueurs. " Envolez-vous et allez loin dans la compétition et ramenez-nous si possible le trophée de championne ou dans le pire des cas, le trophée de fair-play. Vous représentez le Togo, donc laissez une très bonne image du volley-ball togolais et du Togo à Abidjan ", a-t-il renchéri.

