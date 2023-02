Madagascar: Malagasy Miara-Miainga - " Les communales devraient se tenir cette année "

La publication, ce vendredi, du calendrier électoral en vue des élections présidentielles a suscité de vives réactions au niveau de chaque état-major politique, mais également de l'opinion.

Le Malagasy Miara-Miainga (MMM), de l'ancien ministre Hajo Andrianainarivelo, a tenu à féliciter la Commission Electoral Nationale Indépendante (CENI), pour la publication du calendrier des présidentielles. Une étape que le parti juge primordial, afin de progresser davantage dans la préparation des élections, garantes de la stabilité et du renforcement de la démocratie à Madagascar. En revanche, dans un communiqué publié ce vendredi, le Bleu et Jaune de l'ancien ministre Hajo Andrianainarivelo réclame la tenue des élections communales. " Compte tenu des dispositions de la loi 2014-020, en son article 240, les élections municipales et communales devraient également se tenir cette année ", souligne la missive avant d'avancer que le parti demande la publication du calendrier afférent à ces élections, pilier du développement local et du renforcement de la décentralisation.

Liste électorale

Rappelons que le MMM est l'un des rares partis à interpeller inlassablement la CENI sur les transgressions répétitives des lois. Dernièrement, Me Rija Rakotomalala, porte-parole du parti, a signalé que certaines actions menées par la Commission dans le cadre de la refonte de la liste électorale ont nourri les inquiétudes sur les risques possibles de doublons. A travers son communiqué, le Malagasy Miara-Miainga réitère et souligne, encore une fois, que malgré les avancées, des irrégularités et des transgressions sont encore constatées dans la refonte totale de la liste électorale. Afin de revenir urgemment dans le droit chemin, le MMM estime qu' " il est nécessaire de réviser certains cadres légaux pour améliorer l'environnement électoral ". Et de conclure que " si la volonté est au rendez-vous, il est encore temps de remédier à toutes ces défaillances pour que les citoyens malgaches puissent voter le président de la République, les maires ainsi que les conseillers municipaux et communaux qui gouverneront la terre de nos enfants dans les prochaines années ". Par rapport aux inquiétudes, le KMF CNOE a avancé qu'il est possible de jumeler le second tour de la présidentielle et les communales, tout en signalant que " des calculs politiques pourraient être à l'origine de ce choix de ne pas sortir le calendrier des communales ".

Budget

D'autres facteurs sont également à prendre en compte, notamment la question financière. L'Etat dispose-t-il des moyens nécessaires afin d'organiser cette année les présidentielles et les communales ? Faut-il rappeler que les sommes allouées à la CENI, dans la loi de finances initiale, pour l'organisation des élections avoisinent les 45 milliards d'ariary. Des chiffres qui se trouvent largement insuffisants pour mener à bien les présidentielles. Le gouvernement devrait d'ailleurs faire appel à la contribution des partenaires techniques et financiers dans le cadre du Basket Fund afin de permettre l'organisation de la présidentielle, et des... communales cette année.