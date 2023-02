Algérie: Lamamra en visite de travail en Afrique du Sud

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a effectué lundi une visite de travail à Pretoria, dans le cadre des concertations politiques périodiques entre l'Algérie et l'Afrique du Sud et en prévision des prochaines échéances bilatérales, a indiqué un communiqué du ministère.

"A l'invitation de son homologue sud-africaine, Mme Naledi Pandor, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a effectué une visite à Pretoria dans le cadre des concertations politiques périodiques entre les deux pays et en prévision des prochaines échéances bilatérales"', précise le communiqué.

A cet occasion, le ministre a eu des discussions en tête-à-tête avec son homologue sud-africaine, élargies par la suite aux délégations qui ont mis en avant les relations historiques et privilégiées entre les deux pays et peuples frères ainsi que la volonté des deux parties de renforcer leur caractère stratégique dans le cadre du parachèvement des préparatifs de la 7e session de la haute commission mixte qui tiendra en Algérie sous la présidence des deux chefs d'Etat, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère M. Cyril Ramaphosa qui effectuera prochainement une visite d'Etat en Algérie", ajoute la même source.

Selon le communiqué, les "deux parties ont évoqué les questions d'intérêt commun au niveau continental et dans le monde notamment la crise actuelle dans les relations internationales sur fond de conflit en Ukraine, la décolonisation de la Palestine et du Sahara Occidental ainsi que la situation sécuritaire et de paix en Afrique à la lumière des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA)".

Les deux parties ont relevé, avec satisfaction, une convergence de vues et de positions entre les deux pays sur la base de leur attachement aux principes consacrés dans la Charte des Nations Unies (ONU) et l'Acte constitutif de l'UA outre les principes du Mouvement des non-alignés", souligne le communiqué.

Les deux ministres ont convenu, également, de la poursuite et du renforcement de la coordination dans le cadre des réunions ministérielles à tenir en prévision du prochain sommet de l'UA", conclut la même source.