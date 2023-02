Algérie: Nâama - Krikou supervise le lancement de deux caravanes de solidarité et médicale

NAAMA — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a supervisé lundi à Nâama le lancement d'une caravane de solidarité et une autre médicale au profit de familles nécessiteuses nomades de la wilaya.

Dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, la ministre a donné le coup d'envoi de deux caravanes, organisées par le secteur de l'action sociale en collaboration avec les Directions de la santé et de la Protection civile. La première a acheminé des colis alimentaires, des vêtements, des couvertures et des équipements pour les personnes aux besoins spécifiques au profit de 500 familles nécessiteuses.

Les membres de la deuxième caravane prodigueront des examens médicaux spécialisés aux patients résidant dans des régions éloignées et mèneront des actions de sensibilisation et de prévention du cancer du sein et de la grippe saisonnière.

A cette occasion, Mme Krikou a évoqué l'importance d'organiser de telles initiatives en coordination avec les cellules de proximité de solidarité affiliées à son secteur pour venir en aide aux populations des zones reculées qui en ont grandement besoin, notamment en période hivernale, et diagnostiquer plusieurs maladies chez les femmes, les personnes âgées et autres.

Lors de son inspection d'une classe spéciale pour les personnes aux besoins spécifiques, à l'école "Amani Ahmed" à Nâama, Mme Krikou a souligné le rôle des parents dans le développement des capacités de leurs enfants atteints d'autisme, de trisomie, de troubles mentaux légers et de déficiences auditives, et de travailler à leur réadaptation pour l'étape préscolaire et, plus tard, rejoindre des classes spécialisées afin de les aider à s'intégrer dans les établissements scolaires.

La ministre a mis l'accent sur les efforts de son secteur et sa contribution au soutien psychologique et pédagogique de cette frange et son intégration dans l'enseignement scolaire ordinaire, ainsi que la fourniture de toutes les capacités et de l'encadrement nécessaires et spécialisés pour assurer l'éducation des personnes aux besoins spécifiques, aux handicaps différents, au niveau de 236 établissements spécialisés, 17 annexes et 1.194 classes spéciales à travers le pays.

D'autre part, la ministre a supervisé la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la Direction de l'action sociale et de la solidarité et celle de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya. En vertu de cette convention, il est prévu l'organisation de campagnes de sensibilisation dans le domaine de la prise en charge de franges spéciales, les femmes au foyer et les femmes rurales à chaque rentrée professionnelle.

L'accord prévoit l'organisation de formations qualifiantes et d'autres sanctionnées par un certificat, en coordination entre le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et les établissements spécialisés affiliés au secteur de la solidarité de la wilaya.

Lors de sa visite au salon des femmes productives, la ministre a réaffirmé l'importance d'ouvrir des filières de formation compatibles avec les qualifications des femmes rurales et les spécificités pastorales et agricoles de la wilaya, le but étant l'accompagnement des femmes productives afin de d'optimiser leur contribution dans les activités économiques .

Mme Krikou a également honoré un certain nombre d'artisanes rurales et d'associations de femmes de diverses communes de la wilaya de Nâama.