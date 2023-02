Algérie: Merad salue l'immense travail effectué par l'équipe de la Protection civile dépêchée en Syrie

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad a salué, lundi, les résultats honorables et l'immense travail fournis par l'équipe de la Protection civile dépêchée en Syrie pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage dans les régions touchées par le séisme dévastateur qui a secoué ce pays frère la semaine dernière.

M. Merad a transmis aux 86 éléments de la Protection civile accueillis à la base aérienne de Boufarik (Blida), en présence du Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlaf, et la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui, "les félicitations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane ainsi que de tous les membres du staff gouvernemental, pour leur immense travail et action humanitaire lors de leur mission délicate effectuée en Syrie, pays frère".

"Vous avez hissé haut le drapeau national et honoré l'Algérie dans le cadre de la mission délicate dont vous avez été investis dans des circonstances difficiles. Vous avez eu les honneurs et la reconnaissance de tout le monde pour vos grands efforts et votre efficacité sur le terrain", a déclaré le ministre à l'adresse des éléments de la Protection civile.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune m'a chargé de vous transmettre ses chaleureuses salutations pour vos efforts, au même titre que tous les Algériens, aujourd'hui, d'autant que vous avez travaillé dans des circonstances très difficiles notamment les conditions climatiques défavorables à votre mission", a-t-il ajouté.

Le ministre a tenu à souligner que "le président de la République a suivi de près toutes vos interventions exceptionnelles et vos efforts inégalés en cette circonstance".

S'adressant aux membres du groupe, le ministre a estimé qu'ils "avaient représenté, avec mérite, l'Algérien avec sa détermination et sa ferme volonté en temps de crise, comme ils l'avaient fait auparavant avec d'autres pays", soulignant, dans ce sens, qu'il "était de notre devoir aujourd'hui de vous rendre hommage en reconnaissance de vos sacrifices, des sacrifices et un travail qui ont été salués par le monde entier et relayés par la presse internationale, mis en avant par les autorités syriennes, notamment à travers la visite que vous a rendue le président syrien Bachar Al-Assad".

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a salué les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a mis en place tous les moyens nécessaires pour envoyer des aides humanitaires au peuple syrien frère, affirmant que "les éléments de notre armée nous ont habitué à ces sacrifices dans les

moments difficiles, qui n'est autre qu'une extension des sacrifices de nos chouhada et nos moudjahidine, et qui restera une marque de fierté sur le front de tous les Algériens et de la nation algérienne".

M.Merad a également mis en avant les efforts de la délégation du Croissant-Rouge algérien (CRA), qui est de retour au pays, "dont les membres ont œuvré aux côtés des frères syriens pour alléger leurs souffrances après le séisme dévastateur".

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné l'envoi d'équipes de la Protection civile en Syrie et en Turquie, juste après le violent séisme qui a frappé les deux pays frères.

L'Algérie a dépêché un groupe de 86 agents d'intervention et de gestion des risques majeurs, répartis en brigades dont la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée.