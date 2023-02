Algérie: Risques d'asphyxie au monoxyde de carbone - La société civile intensifie la sensibilisation

ALGER — La société civile intensifie, depuis le début de la saison hivernale, ses campagnes de sensibilisation aux risques d'asphyxie au monoxyde de carbone émis par les chauffages et les chauffe-bains, à travers des conseils et des orientations destinés aux citoyens, toutes catégories confondues et à travers l'ensemble du territoire, en vue de faire de la prévention contre ce tueur silencieux qui n'a eu de cesse de prendre des vies.

Ces campagnes incluent les quartiers, les résidences universitaires, les écoles, les structures publiques et les marchés, avec des opérations de "porte-à-porte" pour l'inspection et la sensibilisation aux risques d'asphyxie au gaz.

Dans ce contexte, le membre de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Sofiance Affane a affirmé, dans une déclaration à l'APS, que "la société civile a redoublé d'efforts de sensibilisation, au vu de la hausse du nombre de victimes asphyxiées au monoxyde de carbone", considérant l'Observatoire comme étant "une instance constitutionnelle qui rassemble et encadre l'action associative".

L'ONSC, dit-il, "a mobilisé les associations nationales et locales pour adhérer aux efforts de l'Etat, en vue de sensibiliser le citoyen au risque d'asphyxie".

De ce fait, "il est nécessaire d'assurer la maintenance des chauffages, en coordination avec les différentes instances compétentes, à l'instar des agents de la Protection civile et les agents de Sonelgaz, avec l'accompagnement des services du commerce de l'industrie pour veiller sur les mécanismes de contrôle et normalisation des chauffages", a-t-il ajouté.

De son côté, le président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a affirmé à l'APS que son organisation "avait intensifié ses efforts en vue de mettre terme au phénomène d'asphyxies, et ce, à travers la mobilisation de tous ses adhérents et l'intensification des visites aux domiciles en coordination avec Sonelgaz, les éléments de la protection civile, des scouts et de la direction du Commerce, outre des représentants de l'association des plombiers afin de s'enquérir des opérations de contrôle des appareils de chauffage, étant la raison principale de ces asphyxies.

Pour sa part, le chargé des campagnes de sensibilisation à l'APOCE, Kamel Gherrouk, a affirmé que l'organisation organisait des compagnes ayant pour objectif de mettre fin aux asphyxies au monoxyde de carbone à longueur d'année, en intensifiant l'activité en hiver et dans les régions froides et les plus touchées par ces asphyxies à travers le territoire nationale en coordination avec les instances publiques spécialisées dans le contrôle technique et l'accompagnement des représentants de la société "Naftal" notamment dans les régions enclavées.

Il a insisté, en outre, sur l'importance d'assurer une bonne formation aux spécialistes en installation des appareils de chauffage au niveau des centres de formation professionnelle.