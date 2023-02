Cote d'Ivoire: Dortmund prévient Chelsea - " La LDC c'est le terrain de Haller "

Après avoir récupéré Sébastien Haller, le Borussia Dortmund est naturellement ravi d'avoir l'international ivoirien dans ses rangs, surtout à l'approche des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA face à Chelsea.

Haller a manqué le début de saison pour suivre un traitement contre le cancer des testicules. Six mois après, l'attaquant est de retour et compte déjà au moins un but et une passe décisive en 6 apparitions avec le club allemand. Selon le directeur technique de Dortmund Sebastian Kehl, avoir l'ancienne star de l'Ajax en forme était la pièce manquante de leur puzzle. BVB

" C'est une pièce du puzzle que nous avons malheureusement dû manquer pendant longtemps. Un Haller en forme enrichit notre équipe. Non seulement avec ses qualités de footballeur, mais aussi en tant que personnalité. Nous l'attendions avec impatience et il y travaille depuis longtemps. ", a déclaré Kehl via les canaux officiels du club.

" Si vous le voyez sur le terrain maintenant, nous serons tous heureux. Et la Ligue des champions est son terrain. Je me souviens encore bien des matchs contre l'Ajax. Puis il nous a fait beaucoup de mal. J'espère qu'il le fera pour nous mercredi maintenant. Mais je veux surtout qu'il reste en bonne santé à long terme. ", a déclaré Kehl à propos de Haller.

" Seb a besoin de temps après cette longue rééducation. Tout le monde veut commencer mercredi. Alors Haller aussi. C'est une grande compétition, sur une grande scène devant plus de quatre-vingt mille spectateurs. Ensuite, vous ne ressentirez ni douleur ni fatigue. Je pense que nous sommes en bonne position. ", pense Kehl à propos de Haller dont le principal concurrent, Youssoufa Moukoko, s'est blessé contre le Werder Brême le week-end dernier et sera absent pendant environ six semaines.