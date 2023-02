Egypte: Premier League - Salah marque son premier but en 2023

Liverpool et ses fans peuvent un peu souffler à propos de Mohamed Salah et de sa baisse de forme, l'attaquant égyptien ayant marqué son premier but ce lundi soir en Premier League anglaise.

Le meilleur buteur des Reds cette saison vient de marquer un but à la 36e minute dans le dery du Merseyside. Après la pause, il a aussi délivré une passe décisive pour le break de Cody Gakpo contre Everton. C'est une première pour Salah d'être impliqué directement sur une réalisation, toutes compétitions confondues depuis le Boxing Day.

La dernière fois que l'Égyptien a marqué c'était contre Aston Villa, avant la Coupe du monde Qatar 2022. Cela veut dire que Salah a été impliqué directement sur 100 buts en Premier League à Anfield. En 104 apparitions, il a marqué 71 buts et délivré 29 passes décisives.

La forme de buts de Salah et la forme de Liverpool sont toujours proportionnelles depuis son arrivée au club. Il est maintenant à 8 buts et 4 passes décisives cette saison en Premier League. Le joueur de 30 ans a aussi 1 but en League Cup et 7 autres en Ligue des champions de l'UEFA.

Il s'agit aussi de la première victoire de Liverpool en championnat en 2023, après 3 défaites et un nul. La dernière victoire des Reds au cours de cette nouvelle année n'était survenue qu'en FA Cup contre les Wolves.