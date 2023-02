Ile Maurice: Sécurité aérienne - Le CP prend possession du Dhruv Mk-III

Permettra-t-il de mieux surveiller les trafics dans nos eaux ? Un nouvel oiseau de fer volera bientôt sous les couleurs de la police locale.

Le Dhruv Mk-III, deuxième hélicoptère qui renforcera la flotte de la Police Helicopter Squadron (PHS), a été livré par Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) vendredi. Le commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, qui se trouve en Inde, a pris possession du nouvel appareil. Il a été remis aux autorités mauriciennes bien avant la date prévue. "Cette commande est conforme à la vision du gouvernement indien de stimuler les exportations des équipements de défense vers les pays amis. La livraison de l'hélicoptère a une nouvelle fois renforcé les liens entre les deux pays", affirme E. P. Jayadeva, directeur des opérations, dans un communiqué émis par HAL qui confirme la livraison d'un Advanced Light Helicopter (ALH) aux autorités mauriciennes.

Pour le directeur des opérations, le ALH Mk-III sera un plus en termes d'exigences opérationnelles de la police mauriciennes. Quant au CP, il a fait ressortir que le nouvel hélicoptère renforcera les capacités aériennes de la police. "L'hélicoptère contribuera énormément à assurer l'intégrité territoriale et à améliorer la rapidité et l'efficacité de l'intervention policière lors d'incidents et de catastrophes."

Cela laisse-t-il entendre que nous serons mieux équipés pour les prochaines catastrophes maritimes, s'il y en a ? Lors du naufrage du Wakashio en juillet 2020, le Dhruv était cloué au sol pour réparation. En janvier 2022, HAL et le gouvernement mauricien ont signé un contrat pour l'acquisition d'un Dhruv Mk-III. Ce dernier revêt les mêmes couleurs bleu et rouge caractéristiques du premier Dhruv Mk-I. Il faut savoir que l'AHL-Mk III est une version plus avancée et performante du Dhruv, largement utilisé par les formes armées indiennes. L'avantage du Dhruv Mk-III est qu'il est équipé du radar de surveillance le plus avancé, capable de détecter et d'identifier des navires et des embarcations jusqu'à une distance de 120 milles nautiques. L'appareil coûte 25 millions de dollars américains, soit Rs 1,1 milliard. Le Dhruv fait partie du folklore mauricien depuis la première acquisition de l'hélicoptère en 2009 au coût d'environ 9,75 millions de dollars américains, financé par une ligne de crédit.

Pour le bon fonctionnement de l'appareil, 18 techniciens avaient suivi une formation en Inde. Idem pour deux pilotes mauriciens qui volent sur le Dhruv. Un pilote indien dont le contrat a expiré fin décembre et qui bénéficie d'une extension de trois mois a également obtenu une formation de deux semaines pour pouvoir être aux commandes du Dhruv Mk III. Le hic : billets d'avion, hébergement et autres dépenses pour sa formation sont pris en charge par l'État mauricien.

La PHS, basée à l'aéroport, SSR dispose de six hélicoptères, quatre Chetak, le Fennec et le Dhruv Mk-I, afin, notamment, de surveiller la zone maritime, d'effectuer des missions de reconnaissance et des opérations de recherche et de sauvetage y compris l'évacuation des blessés. Si ce n'est pas trop loin, ni de nuit, ni par mauvais temps...