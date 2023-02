Ile Maurice: Accidents de la route - Deux motocyclistes décèdent

Ils ont péri dans des accidents, samedi. Dans la soirée, un Bangladais a percuté une voiture au croisement de L'Amitié. Mohammad Jony Hossain, 31 ans, machiniste dans une usine textile à Rivière-du-Rempart et résidant dans un dortoir à L'Amitié, est entré en collision avec une voiture conduite par une habitante de Curepipe de 34 ans.

La police et le SAMU ont été alertés mais le médecin urgentiste n'a pu que constater le décès du motocycliste. Les images Safe City de la région ont été visionnées mais n'ont pas été concluantes en raison d'éblouissement. La conductrice, entendue par la police, a expliqué qu'elle roulait vers Piton quand le motocycliste qui venait en sens inverse a percuté sa voiture. Elle a été relâchée sur parole mais devra comparaître devant la justice aujourd'hui pour être inculpée provisoirement d'homicide involontaire. L'autopsie a attribué le décès du machiniste bangladais à une rupture du cœur.

Aux petites heures du matin hier, la police a également retrouvé un motocycliste inerte à côté d'une motocyclette en bordure de route à Morne Village. Identifié comme Cédric Fricot, le jeune homme d'une vingtaine d'années a été conduit à l'hôpital Yves Cantin, à Rivière-Noire, par le SAMU, mais le médecin devait constater son décès. La région où l'accident s'est produit n'est pas équipée de caméras de surveillance. Selon les premiers éléments, le jeune homme aurait percuté une barrière métallique.

Par ailleurs, un enfant de deux ans a été renversé par une voiture samedi soir à Résidence La Cure. Le conducteur aurait mal négocié un virage et l'a percuté alors qu'il pédalait à bicyclette. Le père de l'enfant a consigné une déposition et expliqué qu'il était avec son fils qui montait une bicyclette pour enfant et jouait avec d'autres enfants quand la voiture qui négociait un virage a percuté son fils.

Le garçonnet a été conduit à l'hôpital Dr Jeetoo. Il a subi une radiographie et devrait être ausculté par un spécialiste aujourd'hui. Il a été autorisé à rentrer chez lui mais son père explique qu'il a reçu un coup et qu'il est traumatisé. La voiture a traîné la bicyclette et l'a projeté à terre. Les images Safe City ont été visionnées pour retracer le conducteur