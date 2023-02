Maroc/Egypte: Mondial des clubs - Le CR Flamengo se console avec la 3è place

Le club brésilien de CR Flamengo, déjà dauphin en 2019, se console en occupant la troisième place du Mondial des clubs de football, en battant l'équipe égyptienne d'Al-Ahly, 4 buts à 2, en match de classement, samedi au Grand stade de Tanger.

Pour leur deuxième participation, les Brésiliens de Flamengo font moins bien que leur première participation, en 2019, lors de laquelle ils ont joué la finale, perdue face au club anglais de Liverpool (1-0 après prolongations).

CR Flamengo s'en sort plutôt bien face à une équipe égyptienne, qui s'est montrée plus entreprenante et qui a raté un penalty et un face-à-face qui auraient pu changer l'issue du match. De même, les Brésiliens ont tiré profit de leur supériorité numérique, après la 69e minute qui a vu Al-Ahly réduit à dix.

CR Flamengo obtient un penalty dès la 11e minute, quand Ali Maaloul fauche Guillermo Varela, et ouvre le score grâce à Gabriel Barbosa. Touchés dans leur orgueil, les Egyptiens prennent de plus en plus de risque, dans une tentative de créer la supériorité numérique en attaque, nécessaire pour déverrouiller la solide défense brésilienne.

Al-Ahly a failli le payer cash à la 26e : sur une contre-attaque brésilienne, Pedro, de la tête, et Barbosa, à l'affût du deuxième ballon, ratent, tour à tour, le deuxième but face à Mohamed El-Shenawy, qui intervient à deux reprises.

Sortis indemne de cette épreuve, les Egyptiens ont repris leur quête et ont fini par égaliser à la 38e minute, par Ahmed Abdelkader sur un coup de tête, à la réception d'un centre court de Maaloul sur corner.

La pression égyptienne a donné lieu à un penalty (56e), après une faute commise sur Mohamed Sherif, mais Maaloul a vu sa frappe magistralement arrêtée par Santos, le gardien de Flamengo.

Quatre minutes plus tard (60e), Ahmed Abdelkader fixe quatre défenseurs de Flamengo en surface de réparation et s'offre une faille pour trouver les filets de Santos et donner l'avantage aux siens.Le tournant du match a été l'expulsion de Khaled Abdelfattah (69e). Pourtant, à dix contre onze, Al-Ahly aurait pu déjouer ce mauvais sort, si Sherif avait bien négocié son face-à-face avec le gardien de Flamengo (74e). Une occasion que les Egyptiens regretteront longtemps, car les Brésiliens ont repris le match en main.

Ils égalisent à la 77e minute (2-2) par le biais de Pedro qui exploite une sortie hasardeuse de El-Shenawy.

Puis ils prennent l'avantage et creusent l'écart, respectivement sur un penalty de Barbosa (85e) une réalisation de Pedro (90+1) qui tue le match.

Avec cette défaite, Al-Ahly échoue au pied du podium comme en 2012, quand il avait perdu face aux Mexicains de CF Monterrey (2-0) en match de classement, sachant que le club égyptien a terminé troisième lors des deux dernières éditions, en 2020 en battant le club brésilien de Palmeiras 3-2 aux tirs au but (0-0) et en 2021 aux dépens du club saoudien d'Al-Hilal FC (4-0).