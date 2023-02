Togo: 36 millions de dollars pour lutter contre le SIDA

2023 marque le 20e anniversaire du Plan d'urgence du Président des Etats-Unis pour la lutte contre le Sida (PEPFAR) à l'échelle mondiale, et les 3 ans du programme PEPFAR au Togo dont la mise en œuvre est faite par l'Agence des Etats-Unis d'Amérique pour le Développement International (USAID).

Durant les deux décennies passées, le gouvernement US, à travers le PEPFAR, a contribué à sauver des millions de vies, et à renforcer la riposte mondiale contre le VIH/sida. Au cours des 3 dernières années, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, à travers le PEPFAR, a fourni un appui financier au Gouvernement du Togo et aux organisations de la société civile en vue d'impacter positivement la riposte nationale au VIH/sida.

Depuis 2020, les Etats-Unis ont octroyé plus de 25 millions de dollars au Togo à travers PEPFAR.

Un financement additionnel de 11 millions de dollars a été alloué pour cette année en vue d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs 95-95-95.

Ce qui signifie que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique VIH ; 95% des personnes diagnostiquées séropositives au VIH reçoivent durablement un traitement antirétroviral ; et 95% des personnes sous traitement antirétroviral ont une charge virale supprimée.

Grâce à des approches innovantes, le financement du PEPFAR au Togo a contribué au diagnostic des personnes séropositives au VIH, à leur enrôlement et maintien sous traitement antirétroviral, et à la suppression de leur charge virale.

D'octobre 2019 à septembre 2022, le nombre de patients sous traitement antirétroviral suivis dans les sites soutenus par le PEPFAR dans quatre régions sanitaires du pays est passé de 25.000 à 44.000, soit une augmentation de 75% en seulement trois ans.

Le PEPFAR au Togo a contribué à assurer l'accès à la charge virale pour 90% des patients sous traitement antirétroviral sur les 30 sites soutenus par le programme et contribué à l'augmentation du taux de suppression de la charge virale qui est passé de 82% en 2019 à 94% en 2022.

Le programme a introduit et mis à échelle plusieurs bonnes pratiques incluant l'index Testing, les stratégies de dépistage des réseaux sociaux, l'offre différenciée de dépistage du VIH, l'auto-dépistage du VIH, l'approche améliorée de sensibilisation et de dépistage par les pairs pour les populations clés, la prophylaxie préexposition (PrEP), la dispensation multi-mois des antirétroviraux, et l'utilisation d'un outil électronique de suivi individualisé des patients pour améliorer la qualité des données et leur utilisation pour la prise de décision.

Avec l'appui du ministère de la Santé et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, bon nombre de ces bonnes pratiques sont en train d'être répliquées à l'échelle nationale.

Avec PEPFAR Togo, des milliers de personnes vivant avec le sida reçoivent le soutien requis pour mener une vie positive et productive.

A l'échelle mondiale, plus de 25 millions de vies ont été sauvées et des millions de nouvelles infections par le VIH ont été évitées.