Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Février 2023

Burkina Faso : Bceao - Le gouverneur salue la résilience de l'économie burkinabè

Le président de la Transition, Chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience au Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou. Les échanges ont concerné entre autres la vie de l'institution bancaire et l'économie du Burkina Faso jugée résiliente malgré la situation sécuritaire. Le gouverneur de la Bceao a en effet salué la résilience de l'économie burkinabè au regard des défis sécuritaire et social avec un nombre important de déplacés internes. « La croissance économique en 2022 est ressortie positive et devrait continuer à s'améliorer en 2023 avec notamment l'amélioration de la campagne agricole », a-t-il soutenu. (Source : Aib)

Sénégal : Présidence de l'Union Africaine - Macky Sall est à la fin de son mandat

Le mandat de Macky Sall à la tête de l'Union africaine (Ua) prend fin la semaine prochaine. Intronisé, samedi 5 février 2022, lors du sommet ordinaire tenu dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, le chef de l'Etat sénégalais avait succédé au Congolais Félix Tshisekedi, pour un mandat d'un an. Le président de la République du Sénégal s'est rendu à Dubaï, une ville des Émirats arabes unis, dimanche 12 février 2023, pour participer à un sommet mondial des gouvernements prévu du lundi 13 au mercredi 15 février 2023 à l'invitation de son homologue émirati, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Organisé chaque année depuis 2013 par les Emirats Arabes Unis, « cet événement rassemble plusieurs dirigeants gouvernementaux et non gouvernementaux pour réfléchir sur des enjeux mondiaux liés à la paix et à la sécurité, aux questions économiques et sociales, à l'environnement et à l'innovation technologique… » a expliqué la présidence sénégalaise dans un communiqué transmis à la presse.(Source : adakar.com)

Mali : Gestion de la Transition- Issa Kaou Djim appelle le Colonel Goïta à se ressaisir

Disparu des radars depuis quelques mois, l'ancien n°10 du M5-RFP, Issa Kaou Djim était le 9 février dernier sur le plateau de notre confrère Joliba TV news. Interrogé par Mohamed Halidou Attaher, l'ex 4ème vice-président du Conseil national de la Transition s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité. Il a adressé un message au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta : « Je dirais au président de la Transition de se ressaisir pour l'intérêt du Mali et des Maliens », a-t-il souligné. (Source : abamako.com)

Niger : Projet de fédération Mali-Guinée-Burkina- La Cédéao rejette l'initiative

Dirigés par des militaires suite à des coups d'État, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont été suspendus des instances de l'Organisation communautaire. Emise par le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla au cours de sa visite effectuée au Mali fin janvier et réitérée lors du mini-sommet regroupant, le 9 février dernier, les chefs de diplomatie des trois pays, l'idée de la création d'une fédération entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, ne passe pas.La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), à travers le deuxième vice-président de son parlement, Sani Malam Chaibou a exprimé son hostilité à cette initiative. Dans l'extrait d'une vidéo enregistrée le 10 février dernier, Sani Malam Chaibou a insisté sur le fait que la « fédération ne se fera pas ». (Source : aniamey.com)

Togo : Échéances électorales de 2023 - L'Anc convie les populations à y prendre part massivement

L'Anc (Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre) entend mobiliser en masse les populations togolaises au prochain recensement électoral qui sera lancé par la Ceni (Commission électorale). Une posture réaffirmée par la direction de ce parti ce 13 février 2023. « C'est très important d'aller s'inscrire sur les listes électorales lorsque le recensement sera lancé, parce que nous avons constaté que beaucoup de militants et de sympathisants de l'opposition ne se sont pas faits enrôler en 2018, lors du dernier recensement, suite à une consigne de l'Opposition qui visait à l'époque à mettre une pression diplomatique sur la Cédéao», insiste Jean-Pierre Fabre. « Dans un premier temps, que les populations aillent s'inscrire, le parti va se prononcer sur sa nouvelle stratégie électorale par après, une question pertinente pour les populations », poursuit le président national de l'Anc (Source : alome.com)

Côte d'Ivoire : Monopole cacao certifié - Les exportateurs ivoiriens se dirigent vers un défaut

Le Conseil café cacao (Ccc) envisage de prendre des mesures afin d'éviter le défaut des exportateurs locaux qui ont urgemment besoin de 100 à 150,000 tonnes de cacao pour honorer leurs engagements auprès de leurs clients, en raison de leur exclusion des primes de certification, a annoncé une source au sein du CCC après une réunion de crise vendredi. (Source : abidjan.net)

Rca : 2 jeunes gravement blessés par des Faca- colère de la population

La ville minière de Bania, située à 50 kilomètres de Berberati sur l'axe de Nola, dans la préfecture de Mambéré Kadéi, est à nouveau sous le choc suite à un évènement malheureux qui a fait deux blessés graves, dont un dans le coma, occasionné la colère de la population contre les forces de l'ordre. Selon les témoignages du maire de Bania et des parents des victimes interrogés par CNC, les faits se sont produits dans l'après-midi du samedi 11 février sur un chantier minier de Bania, une ville minière située à 50 kilomètres de Berberati. Joint au téléphone, le chef des soldats Faca à Bania n'a pas voulu faire de commentaire. Cependant, le maire a fait appel à la gendarmerie de Berberati qui a déployé des forces de l'ordre sur place. (Source : abangui.com)

Tchad : Affaire assassinat du président Deby - Début du procès de 454 rebelles

L'audience se déroule dans l'enceinte de la prison de Klessoum, à 20 km au sud-est de la capitale. Les accusés ont été inculpés ce lundi. Ils sont accusés de terrorisme et d'atteinte à la sécurité de l'État, en plus de leur complicité dans le meurtre du chef de l'État. L'audience a été suivie par 386 des 454 défendeurs. L'audience se déroule dans l'enceinte de la prison de Klessoum, à 20 km au sud-est de la capitale. Les accusés ont été inculpés ce lundi. Ils sont accusés de terrorisme et d'atteinte à la sécurité de l'État, en plus de leur complicité dans le meurtre du chef de l'État. L'audience a été suivie par 386 des 454 défendeurs. L'endroit de détention d'autres défendeurs n'a pas été révélé. Le 5 octobre 2022, le dialogue de réconciliation tchadien, convoqué à l'initiative du pouvoir et de l'opposition, a décidé d'instaurer une période de transition dans le pays jusqu'en 2024 et de nommer Mahamat Idriss Déby comme président de transition, qui a prêté serment comme chef de l'État cinq jours plus tard. (Source : Cameroun24)

Rdc : Ituri - Des attaques de miliciens font plus de 20 morts

Plus d'une vingtaine de civils ont été tués le 12 février dans de nouvelles attaques de miliciens en Ituri, province aurifère du nord-est de la République démocratique du Congo, selon de premières informations recueillies lundi par l'ONU et la société civile.Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, a indiqué à New York que la milice Codeco avait, selon ces informations préliminaires, "tué au moins 20 civils et brûlé plusieurs maisons". Les mêmes miliciens auraient aussi "endommagé des infrastructures médicales lors d'une série d'attaques contre des villages du territoire de Djugu", a-t-il ajouté.( Source : Euronews)

Gabon : Elections - Le mandat présidentiel limité à 5 ans désormais

Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé lundi que les futurs mandats électifs dans le pays seront d'une durée de 5 ans, à l'ouverture d'une concertation politique entre la majorité et l'opposition, en vue des élections – présidentielles, notamment – prévues en 2023. Dans son discours marquant l'ouverture cette concertation politique convoquée par ses soins pour parvenir à des élections politiques transparentes et sans contestation, Ali Bongo a annoncé que tous les mandats électifs au Gabon seront dorénavant limités à 5 ans. (Source : Journal d'Abidjan)

Cameroun : Football- Le Ctfp suspend provisoirement le stade municipal de Bafang

Cette décision a été prise à titre conservatoire dans l'attente des décisions des commissions habilités à la FECAFOOT pour vider ce type de litiges, a appris cameroun24.

Kenya : Afrique de l'Est - Le plus grand exercice militaire débute au Kenya

Il est dirigé par le Commandement des États-Unis pour l'Afrique en Afrique de l'Est. Objectif : améliorer la préparation de la force conjointe américaine et de ses partenaires impliqués dans des opérations de maintien de la paix, de gestion de crise ou d'assistance humanitaire sur le continent africain. Un millier de participants venus de vingt pays d'Afrique, d'Europe ou d'Amérique sont arrivés au Kenya pour cette grande manœuvre. Des militaires essentiellement mais aussi policiers et des civils amenés à travailler avec l'armée américaine sur le continent africain au sein de forces multinationales…L'objectif est d'améliorer leur niveau d'entraînement mais aussi accroitre leur interopérabilité, soit leur capacité à coopérer dans des opérations de maintien de la paix, de contre-terrorisme – priorité américaine en Afrique de l'Est – mais également lors de missions humanitaires…

Une sélection de Bamba Moussa