Seychelles: L'Office d'Investissement des Seychelles enregistre une augmentation de l'intérêt des investisseurs pour la cannelle

Le Seychelles Investment Board (SIB) a enregistré une augmentation du nombre d'investisseurs dans l'industrie de la cannelle et des efforts sont déployés pour les aider dans leur travail.

La directrice générale du SIB, Anne Rosette, a déclaré à la SNA que le SIB dispose désormais d'une liste de 20 investisseurs qui rejoignent l'industrie de la cannelle.

"Nous sommes assez satisfaits de la reprise des exportations de cannelle des Seychelles en 2020, et nous cherchons des moyens de maintenir la durabilité de l'industrie", a déclaré Mme. Rosette.

Elle a déclaré que le conseil s'efforçait de veiller à ce que l'industrie de la cannelle soit durable et "travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour déterminer si nous pouvons établir des plantations de cannelle".

Selon le SIB, une étude a déjà commencé pour déterminer s'il y avait un besoin pour la culture du cannelier.

"Bien que nous ayons de l'écorce à exploiter en ce moment, nous voulons nous assurer qu'il y aura un approvisionnement régulier de la récolte à l'avenir", a-t-elle ajouté.

Grâce à cette étude, l'autorité pourra également travailler avec le ministère de l'Agriculture sur des plans pour atteindre ses objectifs de production alimentaire, tout en fournissant à l'industrie de la cannelle les arbres nécessaires pour l'exploitation des écorces.

Les chiffres du Bureau national des statistiques (NBS) montrent que la quantité de cannelle que le pays exporte a considérablement augmenté en 2021, passant de 1 tonne en 2020 à neuf tonnes en 2021, rapportant environ 2 millions de dollars à l'économie locale.

En mai 2021, le gouvernement a annoncé ses objectifs stratégiques pour augmenter les revenus du pays en augmentant la production locale pour l'exportation, en réduisant les importations et en réduisant la dépendance au tourisme.

L'un des secteurs que le gouvernement de l'archipel de l'ouest de l'océan Indien avait décidé de "faire la lumière dessus" était l'industrie de la cannelle.

Les personnes intéressées par l'exploitation de l'écorce de cannelle se voient attribuer de grandes parcelles de terrain d'environ 22 000 m2 - pour lesquels elles paient une redevance d'environ 6 000 SCR tous les trois mois. L'Autorité des parcs et jardins des Seychelles (SPGA) - également partenaire de cette initiative - fixe les tarifs.

"Cependant, comme certaines personnes avaient exprimé des inquiétudes concernant les frais, la SPGA les a révisés", a-t-elle déclaré.

Les Seychelles ont une longue histoire avec l'industrie des plantations de cannelle, qui était autrefois le pilier et l'épine dorsale de son économie. L'épice a été introduite pour la première fois dans les îles en 1772 par l'ordre de Pierre Poivre - un naturaliste français qui était l'administrateur de Maurice et de La Réunion, qui, avec les Seychelles, étaient également des colonies insulaires françaises à l'époque.

"L'héritage de l'industrie de la cannelle est celui que l'on retrouve dans la culture des Seychelles", a expliqué Mme. Rosette.

"Le gouvernement a décidé d'attaquer cela de trois manières, notamment en mettant des terres à la disposition des exploitants", a-t-elle ajouté.

Les Seychelles sont le 80e plus grand exportateur de cannelle au monde sur 135 selon l'Observatoire de la complexité économique (OEC) - une plateforme de visualisation et de distribution de données en ligne axée sur la géographie et la dynamique des activités économiques.

La plate-forme montre que les principaux marchés vers lesquels les Seychelles exportent leur cannelle sont l'Inde et l'Allemagne.

Selon l'OEC, les marchés d'importation de cannelle à la croissance la plus rapide pour les Seychelles entre 2019 et 2020 ont été la Belgique, Andorre et le Canada.

Comme c'est le cas pour de nombreuses entreprises au cours des trois dernières années, la pandémie de COVID-19 a joué un rôle dans une baisse de la production de cannelle.

"L'un de nos principaux exportateurs, Globarom, en est un qui a vu ses exportations diminuer", a déclaré Mme. Rosette.

Chaka Bros et Globarom sont les deux principaux exportateurs d'écorce de cannelle du pays.

Mme. Rosette est cependant optimiste quant à l'avenir, affirmant que " maintenant, les choses se sont accélérées et les chiffres montrent que... Une fois que l'industrie sera sur pied, nous la remettrons au ministère de l'Agriculture pour qu'elle continue à l'entretenir. "