Ile Maurice: Théâtre - Umar Timol se demande où est "Nou Lideal"

Pour la première fois, Umar Timol troque sa casquette d'écrivain pour endosser celle de metteur en scène. Sa nouvelle pièce, Nou Lideal, sera créée les 24, 25 et 26 février dans la salle de la Trup Sapsiway.

Après Le journal d'une vieille folle et La conversation, Nou Lideal sera la troisième pièce d'Umar Timol qui verra la participation de la Trup Sapsiway.

Le théâtre est pour Umar Timol une expérience enrichissante qui permet "d'exploiter différemment les thématiques et aussi d'entamer un dialogue avec les spectateurs". Il explique que l'intérêt pour la mise en scène lui est venu en assistant aux répétitions. "C'est un moment que j'adore et j'ai voulu aller un peu plus loin que l'écriture."

Ses premiers pas dans la mise en scène sont accompagnés par Jean Claude Catheya, Sharvesh Kemraz et Sonia Maissin. Le metteur en scène Gaston Valayden lui prodigue également de précieux conseils car, avoue Umar Timol, "je suis loin de maîtriser l'art de la mise en scène". De son côté, Gaston Valayden dit apprécier l'initiative d'Umar Timol. "C'est bien que d'autres personnes s'intéressent à la mise en scène. Il en va de même pour Sharvesh Kemraz. Je leur explique qu'une pièce ne doit pas être compliquée. Le théâtre en lui-même n'est pas compliqué, mais certains cherchent à le rendre ainsi. Au contraire, une pièce doit être accessible au public pour qu'il sorte de là avec quelque chose en plus."

Mais de quoi parle la nouvelle pièce d'Umar Timol ? Nou Lideal est un dialogue entre un père et sa fille. "Le père est un homme pauvre, mais qui a réussi dans la vie. Il n'est pas très éduqué et son épouse est décédée. Sa fille est son opposée. Elle est une brillante intellectuelle qui veut changer le monde. Même s'il y a une grande tendresse qui les unit, il y a une rupture idéologique entre les deux. Il s'agit de deux façons de comprendre la vie", explique Umar Timol.

L'auteur ajoute que la pièce a deux grandes thématiques. La première est "l'engagement politique. Le père, comme beaucoup de Mauriciens, trouve que la situation est pourrie, mais n'agit pas et se contente d'observer ce qui se passe. La fille, à l'inverse, est une révolutionnaire qui veut changer les choses car pour elle, le monde est en train d'imploser". L'auteur poursuit : la seconde thématique est la relation parents/enfants. "Un enfant est le prolongement de ce que nous sommes. Que se passe-t-il quand il remet en question qui on est ? C'est très complexe."

S'inspirant des pièces présentées par la Trup Sapsiway, Nou Lideal se veut épurée. Sur scène, seulement deux comédiens : Gaston Valayden dans le rôle du père et Shrita Hassamal dans celui de la fille. "Même si la pièce traite des thèmes profonds, j'ai quand même voulu qu'elle soit légère et agréable", souligne Umar Timol. Nou Lideal nous pose la question : "Et nous, c'est quoi notre idéal ? Où se situe notre engagement ?"

*Représentations le vendredi 24 février et le samedi 25 février à 20 heures. Séance le dimanche 26 février à 14 heures au Trup Sapsiway Hall, à Roches- Brunes. Plateau à la porte.