Ile Maurice: Pentes de la Citadelle - FORENA vise à couvrir huit hectares d'espèces endémiques

Nous vivons, depuis un certain temps déjà, des évènements climatiques intenses tels que des flash floods, des périodes accrues de sécheresse et de canicule terrible.

Parallèlement, le Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), acteur mondial, qui fait le mappage des zones de biodiversité et des espèces qui sont dans des états critiques, a établi des Biodiversity Hotspots et Maurice fait partie du Hotspot Madagascar et des Îles de l'océan Indien (MADIO). Notre région recèle d'une incroyable variété de plantes et d'espèces endémiques que nous ne retrouvons nulle part ailleurs sur terre et dans l'océan également, pourtant, il ne nous reste à Maurice que moins de 2 % de forêts endémiques.

"Cet état des choses appelle à tout mettre en oeuvre pour s'adapter aux effets du changement climatique et réfléchir à des initiatives durables en travaillant ensemble, organisations non gouvernementales, autorités, secteur privé, société civile. Les initiatives doivent correspondre aux besoins prioritaires de notre pays", déclare Manoj Vaghjee, le fondateur de FORENA. "Nous devons revoir le modèle d'agriculture traditionnelle, nous tourner vers l'agriculture verticale, l'agroforesterie, développer la sécurité alimentaire, encourager la production et l'utilisation des énergies renouvelables, apprendre à diminuer et réutiliser les déchets, développer l'économie circulaire en faisant appel aussi bien à l'expertise locale qu'internationale et s'inscrire dans la durée."

C'est dans ce sens que FORENA met régulièrement en terre des plantes endémiques à la Citadelle, depuis plus de dix ans, afin de couvrir quelque huit hectares des pentes de cette colline. Ce qui implique agir dans la durée.

FORENA entreprend de gros travaux d'agroforesterie dits difficiles, comme le reboisement des pentes arides des collines de Port-Louis ou encore l'élimination manuelle des plantes envahissantes dans le parc national de Pétrin, en travaillant avec plusieurs parties intéressées par le bien commun. La culture de plusieurs dizaines d'espèces endémiques autour de Fort Adélaïde, soit La Citadelle, en est un bel exemple depuis 2011.

Avec les années et malgré l'extrême aridité de ses flancs pierreux, les parcelles entretenues par la fondation, en collaboration avec les différents partenaires tels que les ministères, les entreprises privées, les écoles, les organisations de la société civile, ont permis aux plantes endémiques de s'épanouir et même de commencer à se régénérer naturellement.

De plus, les sillons coupefeu permettent à ces parcelles d'échapper aux incendies, qui ravagent régulièrement les pentes de la Citadelle de Port-Louis.

Projets

FORENA poursuit donc ses actions à La Citadelle, à Priest Peak au-dessus de Résidence Martial et à Pétrin dans le parc national. Les projets qui seront appliqués cette année concernent la mise en place d'un centre de formation pour la propagation de plantes endémiques et utiles dans l'AgriHub de la vallée de Ferney, qui permettra de former une vingtaine de femmes des environs de Mahebourg, Ferney, Grand-Port et Bel-Air.

Aussi au programme, un projet d'autonomisation des groupes vulnérables, comme les détenues de la prison des femmes à Beau-Bassin ou celles de Rodrigues afin qu'elles retrouvent leur dignité dans des actions de développement durables. Elles seront formées en botanique et en gestion de pépinières et pourront trouver de l'emploi en sortant de prison avec une formation approuvée par la Mauritius Qualifications Authority.

Par ailleurs, pour la période 2022 à 2027, FORENA fait partie d'une Regional Implementation Team (RIT), comprenant Madagascar, les Seychelles, les Comores et Maurice, dont l'objectif est d'assurer une utilisation pertinente et efficiente des fonds du Critical Ecosystem Partnership Fund. Ce fonds consacrera un budget de 16 millions USD à la préservation de la biodiversité dans le Hotspot MADIO. La RIT est coordonnée par l'IUCN NL des Pays-Bas, ainsi que par SAF FJKM de Madagascar.

Les Seychelles sont représentées par SeyCCAT et les Comores par Initiative Développement. Pendant cette phase de financement de cinq ans, FORENA accompagnera les organisations bénéficiaires de Maurice et de Rodrigues à la suite d'un appel à projets lancé deux à trois fois l'an. Le fonds propose deux niveaux de financement, les grandes subventions, qui vont au-delà de 50 000 USD et les petites subventions inférieures à ce montant.

Manoj Vaghjee indique que "la Nature est capable de se régénérer si on lui laisse la chance et en coordonnant les efforts public-privé". FORENA mise donc sur la synergie publicprivé pour protéger la biodiversité de Maurice et des îles de l'océan Indien.