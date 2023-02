Ile Maurice: Riche-Terre - Un entrepreneur victime d'une tentative d'extorsion

Pas de chance pour ce père de famille de 37 ans. Croyant qu'il allait passer un bon moment en compagnie de deux femmes dans une chambre de pensionnat à Riche-Terre, il a été piégé. En effet, alors qu'ils étaient dans la chambre, des hommes ont débarqué et se sont mis à le filmer pour le faire chanter.

Accompagné de son homme de loi, cet habitant de l'Est a porté plainte, mardi, au poste de police de Terre-Rouge. Deux protagonistes, une femme de 33 ans et un homme de 51 ans habitant Richelieu, ont été arrêtés et lors de leur interrogatoire, ils sont passés aux aveux. La femme a été autorisée à rentrer chez elle alors que le quinquagénaire a été détenu. Mercredi matin, ils ont comparu au tribunal sous une accusation d'extorsion.

Tout a commencé en octobre de l'année dernière. Le trentenaire, qui gère une société de construction, avait employé quatre maçons, trois hommes et une femme. C'est sur la recommandation du quinquagénaire arrêté que le trentenaire a connu sur un site de construction à Sodnac qu'il a embauché les quatre personnes. Le trentenaire explique qu'il s'est vite lié d'amitié avec la femme et quelques jours après, elle l'a invité à une partie de jambes en l'air avec une amie mariée. Tenté, l'entrepreneur a accepté et ils se sont donné rendez-vous deux jours plus tard dans un pensionnat à Riche-Terre.

Le jour du rendez-vous, vers 11 h 30, le trentenaire a récupéré son employée et ils se sont dirigés vers le pensionnat. Ils ont été rejoints par l'amie de la jeune femme. Les trois protagonistes ont ensuite retenu une chambre et lorsqu'ils y sont entrés, l'entrepreneur s'est rendu dans la salle de bains pour prendre une douche. À sa sortie, il a constaté la présence de deux hommes qu'il connaissait pour les avoir employés comme maçons. Ces derniers se sont mis à le filmer et l'ont menacé de publier la vidéo sur les réseaux sociaux et de l'envoyer à sa femme. Les maîtres-chanteurs lui ont réclamé Rs 200 000 et, en contrepartie, ils lui donneraient la vidéo. Il a refusé mais ils ont continué à le faire chanter ainsi que ses proches.

Mardi, après que le trentenaire a complété sa déposition, les sergents Jodhooa et Meenowa, les constables Lim Voon Miow et Thakoor, des membres de la police criminelle, sous la houlette du Detective inspector Ramburrun et la supervision du surintendant Buchoo, ont arrêté les deux habitants de Richelieu, qui se sont rapidement mis à table.