Cote d'Ivoire: Carine Ouattara au séminaire sur l'Amour - " Une vie de couple réussie se ressent sur la société "

Carine Ouattara a dit lors du séminaire sur l'amour qu'une vie de couple réussie se ressent sur la société.

Dans le cadre de la Saint-Valentin, Carine Ouattara dit "Docteur Love" a organisé un Séminaire sur l'amour, du vendredi 10 au samedi 11 février 2023 dans un hôtel à Abidjan Cocody-Blockhauss.

À l'ouverture, Carine Ouattara, plus connue sous le nom de "Docteur Love" a indiqué que le séminaire de l'amour est un stage pratique et de cas pratique qui permet aux participants de pouvoir échanger autour de l'amour et de la compréhension même de l'amour, mais surtout de permettre aux gens de pouvoir tenir leur vie de couple ou leurs relations amoureuses. Parce que pour elle, la vie de couple est une école et sa pédagogie est l'affaire de professionnels. C'est pourquoi, elle a affirmé que la population a plus que jamais besoin d'être encadrée au plan "sentimental". " Une vie de couple réussie se ressent sur la société.

L'amour est le centre de l'humanité et c'est l'amour qui nous permet de tenir face aux situations. Aujourd'hui, on a mis d'autres centres d'intérêt dans nos vies et puis on a éjecté l'amour de notre quotidien. Ce séminaire nous permet de devenir des meilleures de nous-mêmes, de comprendre les choses avec positivité et de nous améliorer dans notre quotidien ", a-t-elle déclaré.

Pendant deux jours, les séminaristes ont été instruits sur plusieurs thématiques à savoir : la communication non-violente, les finances dans le couple et le bien-être en amour. Développant le premier thème sur la " Communication non-violente ", Animin Metchro, Inspecteur principal d'éducation spécialisée au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a expliqué que la communication non-violente est un moyen de pouvoir s'exprimer dans de bonnes conditions sans détruire l'intégrité physique de son partenaire. À l'en croire, il y a deux types de comportement en amour celui de la "Girafe et du chacal". En effet, dit-elle, l'attitude de la girafe est plus conciliante et docile quand celle du chacal est basée sur les énervements et cris inopportuns.

Pour conclure, son exposé, il a recommandé fortement les quatre étapes essentielles de la communication non-violente : observer, exprimer les sentiments, dire le besoin qui ressort de ces sentiments et enfin formuler la demande de façon claire et précise pour que les deux parties puissent se comprendre. Le deuxième module " Finances en amour " a été développé par le coach Jean-François Yoman. Ce que l'on retient de sa communication est qu'il ne faut pas fonder une relation sur les finances tant bien que les finances sont faites pour accompagner le chemin de l'amour et non pour venir le détruire. Intervenant sur le module 3 " Bien-être en amour ", pour le compte de la deuxième journée, Carine Ouattara dit "Docteur Love" a affirmé que ce thème vise à faire prendre conscience aux couples quant à leur épanouissement..