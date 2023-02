Congo-Brazzaville: Conte - Kayro en tournée à Marseille

Du 22 au 25 février, le conteur Kayro va jouer au Théâtre des Chartreux à Marseille, en France, le spectacle "Les animaux en folie", qui embarquera le public dans un safari conté autour du règne animal en perpétuelle effervescence dans une jungle toujours agitée.

La sanza Bantu réveille les génies de la savane, les maracas font danser les animaux du fleuve, la mandole défie les oiseaux. Un voyage jaillissant des sources de l'Afrique qui émoustille les oreilles des petits et des grands... Un maigre lion boulimique, un singe hyper-actif, un porc-épic nerveux, un hippopotame naïf et bien d'autres fois pour mieux comprendre les animaux du monde.

Comédien, conteur, slameur, musicien, compositeur, Roland Kaya dit Kayro est un artiste au registre complet qui sème la joie et la gaieté lors de ses prestations scéniques. Guitare en mains, il conte à la manière des grands tribuns de naguère. Aux sons de sa sanza, il transporte le public dans les pittoresques forêts et savanes africaines ainsi que d'ailleurs. Excellent musicien, il a également évolué dans le groupe de hip-hop Légitime brigade avant d'embrasser le théâtre pour assouvir sa passion des arts scèniques.

C'est en 1996 que Kayro a fait ses premiers pas au théâtre dans la troupe théâtrale E2 Enfant de l'Ennui aux côtés de Marcel Mankita Wasta, Nestor Mabiala, Abdon Fortuné Koumbha, Julien Mabiala Bissila, Jean Jules Koukou. Quand surviennent les événements politico-militaires de 1997, il vient à Pointe-Noire et intègre la compagnie de conte Africa Graffitis en 1999 que venait de créer les frères Mabiala: Nestor et Jorus. Tous les trois ont participé à plusieurs événements culturels au pays et en Afrique.

Avec le collectif Styl'Oblique Pointe-Noire, Kayro a vulgarisé le slam. Il a écrit ses premières lettres de noblesse en 2007, 2008, 2009. La tournée de Libreville, en compagnie de dix-huit slameurs venus de six pays, est le couronnement de la vitalité du slam congolais dont il est l'un des fleurons. De cette rencontre d'artistes sortira l'album "Slamophobie".

Après sa tournée française dite Fiesta Bantu en 2010 avec la compagnie de conte Africa Graffitis, Kayro gagne en maturité et son art s'est professionnalisé davantage. Deux ans plus tard, il y retourne pour s'y établir et faire partager sa passion du conte aux adultes et enfants vivant dans l'hexagone.