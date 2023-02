Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Des femmes du Sud-Kivu portent la candidature de Dr Mukwege

La Ligue des femmes du mouvement social, citoyen et politique Appel Patriotique (AP//RDC) a organisé, le 11 février dans la grande salle paroissiale Mater Dei à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, une conférence sur le thème " La force des femmes ". Une matinée de leadership féminin dans l'optique de porter la candidature du Prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege, à la présidence de la République démocratique du Congo en décembre prochain.

Les participantes sont venues de huit territoires du Sud-Kivu, notamment Shabunda, Mwenga, Walungu, Kabare, Idjwi, Uvira, Fizi et Kalehe. Elles ont été outillées sur le combat mené en faveur de la femme par Denis Mukwege, " l'homme qui répare les femmes ". Aussi se sont-elles engagées dans l'optique de soutenir sa candidature à la présidence de la République.

Dr Denis Mukwege, dans son mot, a appelé les femmes à une révolution démocratique en vue d'arracher la paix, car c'est leur droit. La femme congolaise, a-t-il dit, est capable en donnant l'exemple d'Esther dans la bible. Il mobilise les femmes non seulement à s'enrôler massivement, mais aussi à postuler à tous les niveaux et à voter utile, à ne pas se laisser manipulées par des personnes corruptrices et corrompues avec des espèces trébuchantes. " Nous avons organisé cette conférence à l'intention de toutes les femmes du Sud-Kivu.

Elles proviennent des huit territoires de la province, et donc pour nous, c'était une occasion de pouvoir outiller ces femmes par rapport aux grandes réalisations du Prix Nobel de la paix. Nous avons trouvé que c'est très nécessaire que toutes les femmes soient en capacité de savoir tout ce que le Prix Nobel a pu mener comme combat en faveur de la femme ", a indiqué Delphine Namuto, coordinatrice d'AP/RDC à la presse à l'issue de la conférence.

Delphine Namuto a également évoqué l'enrôlement par ces mots : " Nous avons organisé une formation des formateurs au sein d'Appel patriotique, afin que ceux-ci soient déployés sur le terrain et travailler sur la sensibilisation de la base, de l'électorat. Ils vont faire ce travail de sensibiliser tout le monde à aller s'enrôler pour que nous puissions avoir suffisamment d'électeurs pour notre cycle électoral. C'était aussi une opportunité, je ne dois pas l'oublier, pour nous les femmes, d'annoncer déjà le grand travail qui va se faire pour accompagner le Prix Nobel de la paix, le lancement officiel de notre collecte des fonds en vue de payer la caution du Prix Nobel de la paix, et les femmes veulent être déjà les premières à initier cette démarche pour montrer qu'elles sont déterminées à s'engager avec le Prix Nobel ".

Elle est aussi revenue sur la mission de cette structure citoyenne. " Appel patriotique est un mouvement social et citoyen, tout citoyen congolais fatigué de tout ce qui se passe dans ce pays est appelé à intégrer ce groupe, il n'y a pas de condition. Vous êtes Congolais, vous voyez comment les choses marchent très mal dans ce pays, et nous sommes là pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Congo... ", a déclaré la coordinatrice d'AP/RDC.

Les femmes vont primer Mukwege

Delphine Namuto a affirmé que la collecte de fonds pour la caution du Dr Mukwege a été lancée au cours de la conférence de la Ligue des femmes. " ... Nous avons lancé la collecte de fonds pour la caution du Prix Nobel, un dollar par femme. Cela a déjà commencé dans certains territoires où nous avions été comme Kaziba, Kabare ; il y a des femmes qui se sont engagées dans les zones rurales.

Nous allons aussi présenter un prix de mérite au Dr Mukwege ; nous sommes en train de nous approprier le Prix Nobel, parce que nous l'avions suffisamment négligé, l'heure est arrivée où nous devons profiter et capitaliser la personnalité du Prix Nobel de la paix pour pouvoir croire au changement, et donc, nous allons lui remettre notre cadeau de mérite qui est une 'lance et un bouclier', parce que nous pensons qu'il a été parmi les rares hommes qui ont levé leurs mains pour dire non à tout ce qui se passe dans notre pays, il est temps que les femmes s'approprient ce combat, et c'est à travers ce présent que nous allons, n'est-ce pas, le pousser à s'engager comme candidat à la présidence de la République ", a-t-elle certifié.