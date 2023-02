Congo-Brazzaville: PME - Le ministère et la fondation Sounga au chevet des entrepreneures

La ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et la présidente de la fondation Sounga, Danièle Sassou N'Guesso, ont signé le 10 février à Brazzaville un protocole d'accord pour l'organisation et le fonctionnement d'un incubateur qui vise à accompagner les femmes porteuses de projets entrepreneuriaux.

La collaboration entre le ministère des PME et de l'Artisanat et la fondation Sounga concerne la mise en place et la supervision d'un incubateur nommé "Sounga ngaï". Lequel incubateur se donne pour mission d'accompagner les femmes congolaises porteuses de projets entrepreneuriaux et/ou ayant des idées pour un produit ou un service qui ont besoin d'être confortées dans leur phase de développement.

L'accord qui vient d'être signé est une manière pour la fondation Sounga de régulariser l'accompagnement des femmes entrepreneures qu'elle assure depuis toujours. Ainsi, le ministère des PME et de l'Artisanat, compétent en la matière, va assurer le parrainage. " Le ministère s'est engagé résolument à assister la fondation Sounga dans ce nouveau projet qu'elle souhaite réaliser pour les potentielles femmes entrepreneures et femmes entrepreneures actives ", souligne le protocole d'accord.

Pour participer à la formation et bénéficier de l'accompagnement "Sounga ngaï", certains critères sont à remplir, entre autres, être de nationalité congolaise; avoir plus de18 ans d'âge ; justifier d'une expérience de deux ans minimale en qualité d'entrepreneure...

En rappel, la fondation Sounga est une des structures de la société civile qui, par son implication, contribue à la promotion et au développement des très petites, petites et moyennes entreprises qui sont facteurs de croissance, de développement économique et de création d'emplois, notamment pour les jeunes. A travers ce protocole d'accord, le ministère des PME et de l'Artisanat et la fondation Sounga vont donc travailler main dans la main en regardant ensemble dans la même direction.