Congo-Brazzaville: Célébration - C'est quoi la Saint-Valentin ?

Le 14 février de chaque mois, de nombreux amoureux célèbrent la fête la Saint-Valentin. Autrefois timide en République du Congo, elle est de plus en plus fêtée par beaucoup de couples de par le monde.

La Saint-Valentin, pour de nombreux amoureux du monde, est une occasion pour dévoiler et manifester ses sentiments ou faire plaisir à l'être aimé. On s'offre des cadeaux, comme des chocolats ou des fleurs, on s'invite au restaurant ou on s'envoie des mots doux. La Saint-Valentin est aussi devenue très commerciale. Dans des magasins, des images de couples sur des affiches ou des publicités pour offrir des bijoux...

Plusieurs légendes racontent les origines de cette fête. Par exemple, celle du prêtre Valentin qui mariait les soldats romains alors que c'était interdit. Au Moyen Âge, on pensait que les oiseaux choisissaient leur partenaire le 14 février. Les jeunes garçons et filles prirent alors l'habitude de s'envoyer des billets doux. Au XIXe siècle, les cartes " valentines " s'ornent de cœur, de dentelles et de fleurs. Et la tradition s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui, où les cartes affichent plutôt de gros cœurs rouges.

De nombreux pays ont bien sûr adopté cette fête, tandis que d'autres ont su garder certaines survivances, leurs propres fêtes. Au Brésil, par exemple, le jour des amoureux est célébré le 12 juin de chaque année. Ainsi donc sur cette question, la remarque est que les traditions varient : en Amérique du Nord, les adultes et les enfants envoient plusieurs cartes d'amour et d'amitié.

Une histoire mitigée des origines de la Saint-Valentin

L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour du 14 février était observé comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. La Saint-Valentin tirerait ses origines d'une fête païenne célébrée par les Romains : les Lupercales. Le 15 février, les prêtres de Lupercus, le dieu de la fertilité de la Rome antique, sacrifiaient des chèvres et s'enivraient! "Valentia" en latin désigne la force du corps, la vigueur, le courage et aussi les autres facultés.

Il se dit que Valentin était un Romain qui a vécu au 3e siècle sous l'empereur Claude II, surnommé Claude le cruel. Ayant beaucoup de mal à recruter ses soldats, il se dit alors que les foyers, les femmes et les enfants de ses hommes en étaient la cause, et prit ainsi la décision d'interdire les mariages. Mais un prêtre continua tout de même de célébrer des mariages : c'est le prêtre Valentin.

Et quand l'empereur le sut, il le fit aussitôt arrêter et le condamna à mort. Pendant que Valentin était en prison, il rencontra la fille de son gardien qui était aveugle. L'histoire raconte que juste avant d'être décapité, Valentin rendit la vue à sa bien aimée en lui envoyant un petit mot signé "Ton Valentin".

Certes, l'histoire est jolie, mais on parle plus qu'il s'agissait là d'une légende montée de toutes pièces par des historiens de l'époque. En 498, le pape décida de fixer la Saint-Valentin au 14 février. Trois Valentin avaient alors été retenus par ses collaborateurs. Saint-Valentin, décapité en 270 après Jésus-Christ ; un autre Valentin contemporain du troisième siècle, l'évêque Valentin de Terni et enfin le troisième Valentin, d'origine africaine, mais dont on ne sait que peu de choses.

L'histoire raconte également que la Saint-Valentin a été créée pour remplacer une fête païenne en vigueur chez les Romains : les Lupercales. Une fête en hommage au dieu Lupercus : dieu de la fécondité. Ce jour-là, les hommes se déguisaient et pouvaient courir les rues à la recherche des jeunes filles seules. Et s'ils en attrapaient, c'était pour copuler. Comme on le constate, cette fête dès ses origines faisait terriblement froid dans le dos. Ainsi, il a été constaté par la suite que celle-ci favoriserait la reproduction et la création de nouveaux couples. Mais accordait de la place à des injonctions, au sexisme et à la culture du viol dans une même soirée.

On note que cette explication moins convaincante est une fois encore douteuse. Et pour cause, aucune littérature ni aucun texte n'associe le 14 février à l'amour romantique. Ainsi donc, il faudra attendre le XIVe siècle pour qu'une étrange tradition voit le jour.

Les prémisses du printemps et de la saison des amours

Autre explication, un peu plus récente dans l'histoire rapporte qu'en Angleterre, le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent le plus. Les poètes du XIVe et XVe siècle se seraient ainsi saisis de cette information, puis se seraient chargés d'inventer le mythe de la fête des amoureux, aussi fête des amitiés.

Et c'est au XIXe siècle que le phénomène connaît un véritable essor avec la création des "Valentin" : des petits mots doux que les amoureux et les très bons amis s'envoyaient. Enfin, au XXe siècle, la Saint-Valentin se cristallisa avec la création des cartes de vœux et devint ensuite uniquement réservée aux amoureux. Le côté amitié disparaît progressivement, ce qui est franchement dommage.

Notons qu'aujourd'hui, un tournant commercial savamment opéré par le fait que près d'un milliard de cartes de vœux et d'autres cadeaux d'une importance capitale sont offerts à celle que l'on aime sentimentalement et intimement. Cette fête devient un fonds de commerce pour des commerçants qui voient leurs articles être écoulés à un rythme vraisemblable dans de nombreux pays du monde à l'heure actuelle.