Congo-Brazzaville: Flore et faune - Le Parc national de Nouabalé-Ndoki élargi au triangle de Djéké

Le triangle de Djéké, une forêt restée exempte d'exploitation forestière et riche en gorilles de plaine de l'Ouest, fait désormais partie intégrante du Parc national de Nouabalé-Ndoki, situé dans le département de la Sangha.

L'extension du triangle de Djéké intervient après plus de 25 ans de recherches scientifiques dans la zone et une vaste consultation des communautés pour concevoir un plan d'aménagement qui profite à la fois à elles et à la faune. " En intégrant le triangle de Djéké au parc, cette forêt de haute intégrité ainsi que sa biodiversité deviennent protégées (... ) ", a indiqué Ben Evans, directeur de l'Unité de gestion de Nouabalé-Ndoki.

Le plan d'aménagement, entériné par le gouvernement congolais pour élargir ce parc, prévoit la création, au sein du triangle de Djéké, d'une zone communautaire d'utilisation durable, où les locaux pourront continuer la récolte de produits non ligneux et la pêche traditionnelle.

Pour aboutir à ce résultat, la WCS a consacré deux ans à des consultations communautaires dans treize villages de la région, conformément aux normes établies pour l'obtention du consentement libre, informé et préalable des peuples autochtones et des communautés locales.

" Il n'est pas question de nous interdire des activités comme la récolte de feuilles, de miel, de champignons ou la pêche, tout cela nous pourrons continuer à le faire. Ce qui nous est interdit ce sont les fusils et nous sommes d'accord car nous savons qu'à Djéké, il y a des gorilles habitués à la présence humaine ", a déclaré Gabriel Mobolambi, chef du village Bomassa, le plus proche du triangle de Djéké.

Ce triangle est une zone d'importance mondiale pour l'étude de l'écologie et du comportement des gorilles des plaines de l'Ouest. Il abrite en même temps le site de Mondika, l'un des plus anciens sites de recherche à long terme sur cette espèce. Il fournit un emploi à plus de 40 personnes, en majorité des autochtones, et offre des opportunités de renforcement des capacités pour les chercheurs congolais, avec un accent important donné au leadership féminin.

En vue d'accroître davantage les opportunités économiques générées par le triangle de Djéké au profit de la population locale, il est prévu la construction de plusieurs lodges à proximité du parc. Le classement du triangle de Djéké dans ce parc a été rendu possible en collaboration avec le Parc Olam Agri, une société d'exploitation forestière certifiée FSC qui y opère autour.

Créé en 1993 et agrandi en 2012, Nouabalé-Ndoki abrite des chimpanzés n'ayant eu que peu ou pas de contact avec les humains. Avec l'ajout du triangle de Djéké, il couvre désormais une superficie totale de 4334 km2.

" C'est un exemple à suivre en matière de création et d'extension d'aires protégées dans la région, qui doit toujours se faire dans l'intérêt du pays, de ses habitants et de sa faune ", s'est félicité la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo.

La République du Congo, couverte à 60% de forêts, compte une douzaine d'aires protégées représentant 12,42 % de son territoire. Cette extension intervient quelques mois après l'annonce de la création des premières aires marines protégées du pays, couvrant désormais 12,01% de la zone économique exclusive.