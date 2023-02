Congo-Brazzaville: Parution - Deux malentendants publient " Et quand nos espoirs embrassent le droit "

Paru aux éditions Les impliqués en France, " Et quand nos espoirs embrassent le droit " est un livre de 178 pages écrit par Ulrich Bahoumissa Ngouami et Raymonde Ankoli Bouta, deux personnes malentendantes. Ce livre met en exergue le problème d'accès des sourds-muets à l'éducation et à la santé.

Les personnes sourdes ou malentendantes sont des gens vivant avec un handicap auditif et verbal (surdité). Leur vulnérabilité se caractérise par leur incapacité à écouter et à parler le langage naturel lorsqu'on se communique. Les sourds-muets ne jouissent pas complètement de leurs droits en République du Congo. S'il y a des lycées et universités publics ou privés un peu partout pour des jeunes normaux, ce n'est pas le cas pour des enfants vivant avec handicap de surdité. " Nous avons remarqué que partout au pays, l'Etat construit des écoles, notamment des lycées, des universités mais pourquoi pas pour les sourds-muets ? Nous avons besoin d'un lycée technique et professionnel comme dans les autres pays, nous souhaitons un changement positif dans la communauté ", a dit Ulrich Bahoumissa Ngouami.

Ce livre est un témoignage sur la situation que vivent des sourds-muets mais surtout un plaidoyer pour leur éducation et leur intégration dans la société. En écrivant ce livre, Ulrich Bahoumissa Ngouami et Raymonde Ankoli Bouta ont compris une chose : communiquer davantage pour informer le public et rendre la cause des sourds-muets plus visible.

À travers ce livre, les deux auteurs demandent aux autorités congolaises de permettre aux enfants en situation de handicap verbal ou auditif de trouver pleinement leur place dans la société, grâce à un accès à une éducation adaptée et un accompagnement vers la vie professionnelle.

Notons que " Et quand nos espoirs embrassent le droit " a été présenté au public, il y a quelques jours, au cours d'une cérémonie de dédicace en présence de Gaston Yomo, président du Réseau des associations des personnes vivant avec handicap Pointe-Noire/Kouilou. Il a reconnu et encouragé le talent des sourds-muets qui se sont mis en valeur quant à la rédaction et l'élaboration de cet ouvrage.