Congo-Kinshasa: Aide humanitaire - L'ONU exprime son espoir pour la RDC

Lors de sa visite du 5 au 10 février en République démocratique du Congo (RDC), la sous-secrétaire générale de l'ONU aux affaires humanitaires, Joyce Msuya, a noté que la résilience du pays, associée au courage et au dévouement des travailleurs humanitaires, est une lueur d'espoir.

Joyce Msuya a indiqué, à la fin de sa visite, que la RDC " est un pays d'opportunités ". Elle a affirmé avoir rencontré des humanitaires dévoués, tant nationaux qu'internationaux, qui travaillent sans relâche pour atteindre les communautés dans le besoin, en particulier dans les provinces de l'Est.

La situation humanitaire que traverse le pays, a-t-elle reconnu, est la troisième plus grande crise au monde. Une personne sur quatre étant dans le besoin en RDC, elle a estimé que ce n'est pas le moment de retirer le soutien de la communauté humanitaire mais de redynamiser l'engagement à aider ceux qui souffrent.

Le bureau de l'ONU pour la coordination de l'aide humanitaire (Ocha) a, en effet, rappelé que le Congo abrite à la fois le plus grand nombre de personnes déplacées en Afrique, soit 5,7 millions, et le plus grand nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë au monde, soit 26 millions.

Pour une partie de sa mission, Joyce Msuya a été rejointe par l'assistant adjoint de l'administrateur pour le Bureau d'assistance humanitaire de l'Agence américaine pour le développement international, Matthew Nims. " Ils avaient l'intention de visiter des sites pour les personnes déplacées dans l'Est du pays, mais ils n'ont pas pu se rendre à Goma, dans la province du Nord-Kivu, en raison de la situation sécuritaire ", a regretté ce bureau.

" J'ai été incroyablement déçue de ne pas pouvoir m'entretenir directement avec les personnes qui ont été déracinées de leurs maisons, certaines à plusieurs reprises, pour entendre leurs histoires et leurs espoirs de reconstruire leurs vies ", a fait savoir Joyce Msuya, relevant que l'insécurité qui touche l'Est du pays depuis plus de deux décennies reste l'un des plus grands obstacles aux opérations humanitaires.

L'occasion d'écouter, d'apprendre et de collaborer

Au cours de son séjour, la sous-secrétaire générale de l'ONU aux affaires humanitaires a eu des entretiens avec des hauts fonctionnaires du gouvernement, des membres de la communauté diplomatique et des donateurs. Elle a également rencontré des organisations non gouvernementales internationales et nationales, qu'elle a qualifiées de " héros méconnus de la réponse humanitaire "

A en croire Ocha, toutes ses discussions ont porté sur la recherche de moyens d'améliorer l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin, la responsabilité envers les personnes touchées et l'autonomisation des organisations ainsi que des communautés locales. " Je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion d'écouter, d'apprendre et de collaborer à des solutions qui font la différence ", a déclaré Joyce Msuya, assurée qu'elle ne pouvait pas se reposer avant d'avoir trouvé des solutions durables à la crise qui touche des millions de personnes en RDC.