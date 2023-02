Sénégal: Des parlementaires allemands reçus à l'Assemblée nationale

Dakar — Une délégation de parlementaires membres de la commission des affaires juridiques du parlement fédéral allemand a été reçue en audience, lundi, par leurs homologues sénégalais pour des discussions portant sur le Code de la famille au Sénégal et d'autres questions telles que le régime juridique des investissements étrangers.

La délégation de parlementaires allemands, composée de neuf personnes, est dirigée par la présidente de la commission des affaires juridiques du parlement fédéral allemand, Elisabeth Winkelmaier-Becker.

Ses membres ont été accueillis par leurs homologues sénégalais membres de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains de l'Assemblée nationale du Sénégal, présidée par le député Abdou Mbow.

Etaient aussi présents, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY, majorité), Oumar Youm, et son homologue Biram Soulèye Diop, de Yewwi Askan Wi (opposition).

"On a échangé sur des questions importantes de l'heure, notamment sur le Code de la famille sénégalaise, sur les investissements étrangers surtout dans le corpus juridique, mais aussi sur des questions politiques à savoir l'ingérence du politique dans le judiciaire", a expliqué Abdou Mbow. Il s'est réjoui des "relations fraternelles qui ont toujours existé" entre le Sénégal et la République fédérale d'Allemagne.

Concernant le Code de la famille en vigueur au Sénégal depuis 1972, il estime qu'"avec le temps et les évolutions [ il y a] des choses à changer" dans ce texte, ajoutant qu'une commission a été mise en place par le ministère de la Justice avec d'autres composantes qui sont "en train de travailler à réformer ce Code de la famille en tenant compte des religions, des coutumes et des réalités sénégalaises".

Il a par ailleurs assuré aux parlementaires allemands que "le Sénégal est un pays démocratique avec une séparation nette des pouvoirs [autorisant la justice à] faire son travail. Ce qui, dit-il, est consacré dans le préambule de la Constitution, qui dispose que "tous les citoyens sont égaux devant la justice".

De même, la Constitution dispose également que "ce sont les magistrats du siège qui rendent les décisions de justice et ils sont inamovibles et indépendants", a rappelé Abdou Mbow.

S'agissant de la question des ressources pétrolières et gazières, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale sénégalaise a fait savoir aux députés allemands que le Sénégal s'est doté d'un code pétrolier et d'un code gazier votés en 2018.

"Dans ces codes, il y a tout le corpus sur le plan juridique pour que les investisseurs étrangers puissent de manière normale et régulière opérer dans notre pays", a-t-il dit.

"Les discussions ont été très franches. On a eu aussi un échange d'expériences et nous avons convenu [... ] de nous revoir et de continuer le dialogue via des textes qu'on va échanger pour continuer à travailler dans une coopération constructive", a conclu Abdou Mbow. Il a magnifié "les rapports exemplaires" entre le Sénégal et l'Allemagne, manifestés selon lui par des relations de coopération, de développement et d'amitié.

Les deux pays ont pu tisser, à ce titre, "des liens solides, basés sur des axes de partenariats stratégiques, dans un esprit bienveillant pour l'intérêt des deux pays", a indiqué Abdou Mbow.

Il a relevé que cette visite des parlementaires allemands s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire qui amène les parlements à se rencontrer pour des échanges réguliers.

La délégation de parlementaires allemands était accompagnée par l'ambassadeur de l'Allemagne au Sénégal, Sönke Siemon, et Mohamed Abidi de la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale.