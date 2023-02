Sénégal: Saint-Louis - Un fonds d'amorçage pour accompagner les entrepreneurs orientés vers l'économie bleue

Saint-Louis — Philip Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal, a annoncé lundi l'existence d'un fonds d'accompagnement allant de 1500 à 10.000 euros en fonction des choix, pour des projets orientés vers "l'économie bleue" qui désigne toute entreprise centrée sur des activités liées à la mer.

Il présidait, en compagnie du gouverneur Alioune Badara Sambe, la cérémonie d'inauguration de l'incubateur de l'Institut français et du recrutement de la nouvelle cohorte d'entrepreneurs.

"Les jeunes entrepreneurs accompagnés également pourront accéder à un fonds nouvellement lancé par Teranga Tech Incub en partenariat avec l'entreprise française Chanel leur permettant de bénéficier de financements d'amorçage de 1500 à 10.000 euros", dit M. Lalliot.

Ce projet témoigne, selon lui, de la volonté de son pays de "soutenir l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat sénégalais au plus prés des réalités économiques et sociales des territoires et au plus prés de la jeunesse qui entreprend.

"L'économie bleue constitue un axe de développement économique majeur et très prometteur pour le continent africain", a souligné M. Lalliot, précisant, pour illustrer ses propos, que "les seuls secteurs de la pêche et de l'aquaculture représentent aujourd'hui près de 2% du PIB du continent, et emploient quelque 12 millions de personnes."

Selon lui, "l'incubateur de l'Institut Français du Sénégal à Saint-Louis (...) est au service de la jeunesse sénégalaise et plus particulièrement saint-louisienne, de son dynamisme et de sa créativité afin de saisir ces opportunités et soutenir l'émergence de nouvelles activités dans ces secteurs de l'économie bleue."

L'adjoint au maire de Saint-Louis, Abdoulaye Ndiaye, a pour sa part remercie l'ambassade de France pour le choix porté sur Saint-Louis pour abriter ce projet innovant.

Une table-ronde sur "l'accompagnement et l'entreprenariat en zone Nord" a mis fin à cette manifestation.