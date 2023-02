Sénégal: Kolda - La ville enregistre une "pluie" de poussière suivie de vents

Kolda — La ville de Kolda et ses environs enregistrent depuis lundi matin une vague de poussière suivie de vents, poussant certains Koldois à appeler à la prudence sur les routes et à la vigilance pour les plus jeunes, notamment dans les maisons et établissements scolaires

"C'est un climat bizarre qui, forcement, va nuire aux personnes qui souffrent d'asthme et autres maladies respiratoires. Il faut se protéger avec des masques pour éviter des complications avec la poussière", a confié à l'APS Aliou Bâ, enseignant.

Face à la situation, M. Bâ exhorte les parents et responsables d'établissements scolaires, surtout dans le préscolaire, à mettre les enfants à l'abri et à ne pas les laisser s'exposer dehors.

"Il faut surtout que les parents et les chefs d'établissements scolaires veillent sur les enfants et les surveiller afin de les éviter à s'exposer avec ce temps poussiéreux quitte à maintenir dans les salles de classes les plus jeunes pendant les récréations en attendant que la tempête de poussière passe", a suggéré M. Bâ.

Alassane, un conducteur de moto "Jakarta" trouvé à un arrêt de motos en face d'une banque de la place, invite ses pairs à plus de prudence sur les routes pour éviter des accidents du fait de la mauvaise visibilité liée à la poussière.

"Je demande aux conducteurs, surtout de motos "Jakarta", d'être très prudents sur les routes car avec cette poussière, la visibilité reste très réduite. Pour un rien, vous pouvez faire un accident. Donc il faut la prudence", a-t-il dit.

Même si cette situation était annoncée par les prévisionnistes de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), elle semble avoir surpris des Koldois dont certains retournent vers le port du masque pour se protéger contre la poussière.