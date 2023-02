Congo-Kinshasa: Mines - Plus de 80 % de l'étain congolais exporté par un seul opérateur en 2022

Alphamines, le plus grand producteur d'étain en République démocratique du Congo (RDC), a exporté 22 681 tonnes l'année dernière pour une valeur de 296 millions de dollars américains.

Officiellement, la RDC compte près de sept entreprises qui exportent l'étain produit essentiellement dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Maniema et le Haut-Katanga. Outre la plus grande exportatrice qui est l'entreprise Alphamines, il y a aussi SMB, Sakima, Chemaf, MMR, Coproco et Crown mining. L'année dernière, elles ont exporté 32 854 tonnes pour une valeur marchande estimée à 428,8 millions de dollars américains, selon les statistiques du ministère des Mines.

" Le volume d'étain exporté s'est situé à 24 307 tonnes provenant de l'exploitation industrielle et ont généré des revenus de l'ordre de 318,9 millions de dollars américains ", peut-on lire. En outre, une partie du volume de l'étain produit, représentant environ 8 546 tonnes pour une valeur estimée à 109,8 millions de dollars américains, provient de l'exploitation artisanale.

Dans le secteur aurifère, deux pays, en l'occurrence les Émirats arabes unis et la Belgique, ont importé 96 % du diamant produit en 2022. Il s'agit d'un volume estimé à près de 12 millions de carats de diamant pour une valeur de 146 millions de dollars américains. La tendance de 2022 a classé la Belgique comme le deuxième plus gros importateur du diamant congolais, tandis que le pays se hisse au premier rang si l'on considère ses importations en termes de valeur. Si Dubaï et Bruxelles se taillent la part du lion, il faut préciser que quatre pays, ntamment l'Inde, Israël, les États-Unis d'Amérique et le Canada, se partagent le reste des exportations, soit à peine 4 %.