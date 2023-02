Sénégal: Le CNCR travaille à la transformation de l'agriculture familiale, selon son président

Kaolack — Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) travaille à la transformation de l'agriculture, notamment des exploitations familiales, pour leur créer "plus de revenus", a affirmé lundi à Kaolack (centre), son président, Nazirou Sall.

"Le CNCR a comme finalité la transformation de l'agriculture, d'une manière générale, et particulièrement l'agriculture familiale, qui avec la diversité de ses fonctions, peut créer plus revenus au profit des exploitations familiales", a notamment dit M. Sall.

Il s'exprimait au cours du lancement officiel des activités du projet d'amélioration de l'aviculture familiale rurale, en présence du conseiller technique du ministre de l'Elevage et des Productions animales, Makhtar Diouf, et de membres des organisations de producteurs des départements-cibles.

Le coût de ce projet, dont la première phase va être déroulée dans les départements de Mbour (ouest), Fatick et Kaolack (centre), est estimé à plus d'un milliard 500 millions de francs CFA), pour une durée de trois ans (2023-2025).

Résultant d'un accord liant le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), il est financé grâce à une contribution du Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), dans le cadre de sa fenêtre "Dons aux organisateurs de producteurs.

"Au Sénégal, nous sommes tous des agropasteurs et c'est dans ce sens que nous avons choisi ce volet qui aide à développer l'aviculture, à créer des revenus et à faire circuler l'économie en milieu rural au niveau de nos territoires", a expliqué le président du CNCR.

Pour Nazirou Sall, le projet d'amélioration de l'aviculture familiale rurale participe à la territorialisation des politiques publiques, à la création et à la transformation de l'agriculture sénégalaise au sens large du terme.

"Dans la mise en œuvre de ce projet, il est prévu des critères de sélection des bénéficiaires qui partirait, en premier lieu, de notre propre instrument, en travaillant sur l'Observatoire des exploitations familiales, faire la typologie des exploitations familiales membres du CNCR, pour cibler, en termes de comportement, sur quoi on devrait agir pour pouvoir aller très rapidement dans la transformation", a-t-il expliqué.

Dans le cadre de ce projet, le focus sera mis sur les "poulets du pays", voir comment les améliorer pour qu'ils soient "plus consistants, plus résistants" et qui répondent au goût alimentaire des consommateurs du Sénégal. "C'est ça notre compréhension de la souveraineté alimentaire et de nutrition", a insisté M. Sall.

Il a signalé que la mise en place d'un "mécanisme de suivi contraignant", tel que proposé par le président d'honneur du CNCR, Mamadou Cissokho, est prévu pour la bonne mise en œuvre de ce projet, afin que celui-ci soit profitable à toutes les cibles identifiées.

Le président du CNCR a assuré que la bonne gouvernance sera au cœur de ce projet, soulignant que la volonté de son organisation est de faire en sorte que la phase-test soit une réussite "afin que l'Etat du Sénégal puisse prendre le relais des partenaires techniques et financiers pour son extension sur toute l'étendue du territoire national".