Congo-Kinshasa: Disparition - Caporal Murumba sera inhumé ce 14 février

La dépouille du défunt comédien du célèbre Trio Dasufa, né Joseph Tombe Ntita, sera portée en terre au cimetière Kimberley ce mardi de la Saint-Valentin, près de cinq mois après sa disparition, le 22 septembre 2022.

Le message assez bref du coordonnateur de l'association à but non lucratif Artiste en danger, Tsaka Kongo, annonçant au "Courrier de Kinshasa" l'organisation des obsèques de l'illustre disparu laisse croire que la cérémonie sera des plus sobres. " Nous serons tous à la morgue de Mama Yemo ", a-t-il écrit. Il a accompagné cette annonce d'une invitation lancée aux Kinois et formulée de la sorte : " Venons lui rendre un dernier hommage ".

Du programme, il y a lieu de retenir qu'à la suite de la levée de corps, dont l'heure n'a pas été précisée, est prévue le traditionnel passage à la Place des artistes. Et, comme de coutume, la source a souligné qu'il y sera procédé au " dévoilement de la plaquette commémorative " du défunt.

Les funérailles de ce 14 février, aux dires de Tsaka Kongo, se tiendront " grâce à maman Olive Lembe ", l'ancienne-première dame de la République démocratique du Congo. Un vrai soulagement pour plusieurs fans du Trio Dasufa exaspérés par le peu de cas accordé au décès du regretté Caporal Murumba. En effet, star au début des années 1980, le comique personnage avait rendu l'âme depuis le 22 septembre dernier, à l'hôpital du Camp Kokolo, à l'âge de 63 ans. Un extrait de la célèbre comédie musicale du Trio Dasufa que l'on peut aujourd'hui voir sur YouTube a toujours du succès. Mais avec la disparition brutale de Danga lors d'une tournée du trio, l'histoire c'était arrêtée net.

De son côté, Caporal Murumba avait choisi de s'installer en Côte d'Ivoire où il a passé trente-quatre bonnes années. Il avait regagné Kinshasa sans tambours ni trompettes le 27 décembre 2020 et tenté sa réintégration dans le milieu artistique. La gloire d'autrefois ne lui avait pas permis de se refaire comme il l'aurait souhaité. C'est donc souvent avec nostalgie que son nom comme celui de ces deux autres compères est cité, évoquant de bons souvenirs pour les amateurs du sixième art.

Pas de concurrent

Il faut noter qu'à l'époque, le Trio Dasufa n'a pas connu de concurrence dans le genre et même n'en a jamais eu d'autres jusqu'ici. La comédie musicale du temps du Zaïre n'a jamais eu d'autres brillants représentants que cette troupe comique née d'une dissidence du groupe Minzoto Wella-Wella parrainé par le même fondateur, le célèbre Père Buffalo. A l'instar de la première troupe, le Trio Dasufa avait explosé l'audimat de la Radiotélévision nationale congolaise alors Office zaïrois de radio et télévision.

Soulignons ici que de cette joyeuse équipée, il ne reste à présent qu'un survivant, Abulangando. En effet, le comédien que l'on disait mort en Guinée est bel et bien vivant. Il a refait sa vie à Kikwit où il vivait encore l'an dernier comme en témoigne une vidéo postée sur la chaîne YouTube, La voie céleste. On le voit faire le récit de leur brève épopée et solliciter un appui du pouvoir public, regrettant d'être tombé dans l'oubli. En dépit de la vie précaire qu'il mène à Kikwit, l'artiste a révélé n'avoir pas abandonné la comédie. Il a constitué un nouveau groupe dont il assure personnellement l'encadrement.