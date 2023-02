Gabon: Ogooue-Lolo - Les 5 Ministres de la province présentés aux populations

Les cinq membres du gouvernement, originaires de la province de l'Ogooué-Lolo, conduits par le ministre d'Etat Blaise Louembé, étaient à Koula-Moutou et dans les autres départements que compte la province. L'objectif était, non seulement de communier avec les différentes populations, mais surtout, remercier le Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nzé pour leur nomination au sein du gouvernement .

C'est à Koula-Moutou que s'est achevée la tournée des membres du gouvernement, originaires de l'Ogooué-Lolo. Le CDI Paul Kouya était aux couleurs du Parti Démocratique Gabonais (PDG) et était plein à craquer.

De Lastoursville à Ndangui, de Dienga à Iboudji, l'ambiance, la ferveur était la même ou presque. Les militantes et militants de ladite formation politique au pouvoir se sont mobilisés comme un seul homme pour accueillir dignement et honorer leurs fils et fille nommés au gouvernement du Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nzé. Il s'agit de :

- Blaise Louembé, Ministre d'Etat en charge de Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries ;

Hugues Mbadinga Madiya, Ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats publics-privés, chargé de l'Amélioration de l'environnement des affaires ;

Brice Paillat, Ministre des Transports ;

Hermann Immongault, Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et

Huguette Tsono, Ministre délégué auprès Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Transfert des technologies.

Partout où ils sont passés, les membres du gouvernement ont dit leur fierté d'appartenir au PDG. Aussi, leur ont-ils rappeler les valeurs de cette formation politique dite de masse. Blaise Louembé, en bon pédagogue, a rappelé aux uns et aux autres, les efforts du Chef de l'Etat pour les populations gabonaises en général et celles de l'Ogooué-Lolo en particulier." Le Président de la République Ali Bongo Ondimba, nous demande de semer et de cultiver l'unité, la solidarité et le partage" fait-il savoir.

Les populations ont rassuré aux membres du gouvernement qu'elles ne se laisseront pas distraire. Aussi, ont-elles promis ne jamais tourner le dos au Parti démocratique gabonais. "Nous sommes des soldats dévoués du Distingué Camarade président. Nous sommes avec lui et avec vous" lance un militant du 3e siège du département de Mulundu.

Comme partout ailleurs, les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais ont réitéré leur soutien indéfectible à Ali Bongo Ondimba pour sa candidature aux prochaines échéances électorales.

Blaise Louembé a saisi l'occasion pour rappeler à chacun et à tous, à la solidarité, à la vigilance, tout en exhortant les hommes, femmes et jeunes à l'unité, au dialogue pour la réussite des élections futures.

Au delà de la présentation des membres du gouvernement, originaires de la province, les causeries politiques ont été du rendez-vous de cette tournée.