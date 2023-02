Congo-Kinshasa: Spécial 100 ans de ministère - Le Couple présidentiel a communié avec les fidèles de l'Eglise Adventiste du 7ème jour

Implantée en République démocratique du Congo en 1923, l'Eglise Adventiste du 7ème jour a célébré, au cours d'un culte d'action de grâce organisée à l'esplanade du Palais du peuple, ses 100 ans de ministère.

En bon chrétien pratiquant, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de sa très charmante et tendre épouse, la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a rehaussé de sa présence, aux côtés de fidèles de cette communauté, ce bref moment de prière et d'adoration qui a connu la participation du Révérend Pasteur Ted Wilson, Président Général de la Conférence des adventistes du 7ème jour à l'échelle mondiale.

Outre l'allocution du Chef de l'Etat, ce culte du centenaire a connu comme temps forts, le sermon du Pasteur Ted Wilson et le mot du Représentant local de l'Eglise adventiste.

Le Président Félix Tshisekedi a exhorté les fidèles au patriotisme en cette période marquée par la résurgence des massacres dans l'Est du pays et a demandé à tous et à chacun de prier pour le pays, front spirituel oblige, afin que l'ennemi soit confondu. Par la même occasion, il a loué l'apport de l'Eglise adventiste, "partenaire sérieux du Gouvernement", dans la rédynamisation des secteurs de la santé et de l'éducation en République démocratique du Congo. "Cher pasteur mondial de l'Eglise adventiste du 7ème jour.

Je bénis l'Eternel pour avoir permis que je participe, en compagnie de mon épouse, la Distinguée Première Dame, en ce jour mémorable, à ce grand culte organisé à l'occasion de la célébration du centenaire de l'Eglise adventiste du 7ème jour en République démocratique du Congo ainsi que pour votre visite historique dans notre cher et beau pays au cœur du continent africain. A cet effet, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous.

Aussi, je saisis cette opportunité pour remercier toute la communauté adventiste du 7ème jour ici représentée pour l'accueil chaleureux et la marque de confiance dont ma chère épouse, votre ancienne élève, et moi-même avons été l'objet. Ainsi, au nom du Gouvernement de la République démocratique du Congo, qu'il me soit permis de vous signaler que depuis plus de 100 ans, votre église a toujours été considérée comme un des sérieux partenaires dans les domaines de la santé, l'éducation et le développement à travers des actions menées par votre agence adventiste d'aide et de développement.

Cela étant, je pense qu'il nous faudra affermir ces relations de partenariat en nous accompagnant dans la vision de la consolidation de la gratuité de l'éducation de base, l'amélioration de la vie socioéconomique de nos populations et la lutte contre les antivaleurs", a-t-il souligné. Le Chef de l'Etat a présenté, dans le même élan, ses condoléances les plus émues à cette communauté qui a perdu tout dernièrement, en plein culte, des fidèles lors de l'attaque à la bombe survenue à Kishishe, au Nord-Kivu.

Le Pasteur Ted Wilson a, pour sa part, félicité le Chef de l'Etat pour avoir amplifié, depuis son avènement à la tête du pays, la liberté religieuse. Il a imploré sur lui la providence divine pour la suite de son mandat et a indiqué que son pèlerinage en RD Congo est placé sous le signe de la paix et de la réconciliation. L'Eglise adventiste du 7ème jour compte à ce jour plus d'un million de croyants sur l'ensemble du territoire national, a fait savoir le Représentant local de cette communauté.