Congo-Kinshasa: Face à l'agression Rwandaise et consorts - Vital Kamerhe appelle les cadres et membres de son parti à la mobilisation générale derrière les FARDC

Dans un communiqué signé en fin de la semaine dernière par son porte-parole, Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la nation congolaise (UNC), a lancé un appel vibrant à tous les cadres et membres de son parti à la mobilisation générale derrière les Forces armées de la République démocratique du Congo, et au soutien des populations de l'Est, victimes de la barbarie des forces du mal. En effet, l'ancien Directeur de cabinet du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi a exprimé sa consternation face aux atrocités dans cette partie du pays, particulièrement dans la province du Nord-Kivu.

"Le Président National réitère son soutien sans failles aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), à la population du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri qui luttent courageusement pour préserver l'intégrité territoriale de notre nation aujourd'hui menacée ", indique le communiqué.

Cependant,l'autorité morale de l'UNC soutient que la situation dans le Nord- Kivu aujourd'hui et les images de Goma, Sake et autres contrées de cette province ne peuvent laisser aucun congolais attaché à la patrie indiffèrent. Il exprime sa consternation de voir cette population qu'il a visitée récemment en débandade. "Dans ce contexte très particulier, le Président National rappelle à tous les cadres et militants que l'heure est à l'unité et non à la division ", renseigne le document.

Appel à l'enrôlement massif !

Poursuivant son message, Vital Kamerhe et son parti se disent très engagés pour la victoire à l'issue des élections qui se pointent à l'horizon. Le leader de l'UNC appelle les membres de sa formation politique à s'enrôler massivement. "Le Président National remercie et félicite tous les cadres et militants qui sont mobilisés pour l'enrôlement massif des électeurs, en prévision des échéances électorales à venir et encourage tous les membres en provinces à faire de même", exhorte-t-il.

Et d'ajouter : "Le Président National appelle les cadres, militants et sympathisants de l'UNC à garder le cap sur les deux objectifs du moment que sont notre soutien aux FARDC et notre mobilisation totale pour atteindre nos objectifs électoraux", ainsi, poursuit-on : "Le Président National rappelle, pour atteindre ces deux objectifs, l'impératif de se conformer au respect de la hiérarchie et des règles établies. Toute initiative lancée par les structures du parti se doit d'obtenir le quitus de la hiérarchie, comme prévu".