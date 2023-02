Congo-Kinshasa: Vient de paraître - "Protection des données à caractère personnel en RDC" de Coco Kayudi et Jean-François Henrotte

Il s'est tenu à Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, ce jeudi 9 février 2023, la cérémonie de vernissage du livre "Protection des données à caractère personnel en République démocratie du Congo", un ouvrage riche en contenu et qui se veut porteur des solutions aux problèmes liés à la protection de la vie privée et la cybersécurité des personnes sur internet.

Cet ouvrage de plus de 110 pages porte la signature de Maître Coco Kayudi Misamu, avocat au barreau de Kinshasa Matete et de Jean-François Henrote, également avocat et détenteur d'un diplôme de licence en droit de l'Université de Liège en Belgique. Signalons que le livre "Protection des données à caractère personnel" se vend à un prix promotionnel fixé à 50 dollars américains. Et est disponible sur plusieurs lieux de vente du livre à Kinshasa tout comme ailleurs.

À cette cérémonie de vernissage, les deux auteurs sont revenus tour à tour, sur les différentes préoccupations soulevées et qui font la beauté de cette œuvre intellectuelle parue aux éditions Bruylant/Larsier. Coco Kayudi Misamu, de son côté, a passé en revue, la protection de la vie privée à travers les plateformes digitales.

"... On est passé de l'informatique au numérique. Cela a accéléré, bouleversé les habitudes et les comportements au point que parfois, il est difficile aujourd'hui, de faire la distinction entre le monde physique et le monde virtuel dans lequel nous vivons le plus souvent possible. Et, nous sommes, souvent, très heureux de recourir aux réseaux sociaux, à facebook, à Instagram. De recourir à Snapchat, mais personne ne se pose la question de savoir : pourquoi cet accès est gratuit ? (... ) Il y a une évolution qui est indéniable, et a pour base: les données. Ces données lorsqu'elles sont dans une quantité importante, elles deviennent des véritables matières premières. Aujourd'hui, la donnée est au centre de l'économie d'ailleurs ", a expliqué le bâtonnier Coco Kayudi.

Pour lui, si aujourd'hui, on ne fait pas attention à la manière dont nous utilisons les données, il y a fort risque de s'attendre au pire dans la suite de temps. "Nous sommes au cœur de cette transformation que nous vivons. Il est important, me semble-t-il, pour les juristes et les utilisateurs d'avoir l'information nécessaire sur la manière dont nous utilisons nos propres données pour éviter que nous puissions avoir une réputation virtuelle... , de nous permettre de poser de manière saine les actes de la vie civile et de la vie commerciale".

Quant-à Jean-François Henrotte, l'ouvrage protection des données à caractère personnel vise à donner les clés aux avocats, aux entreprises pour comprendre ce qu'il faut faire avec les données. Ce livre se veut aussi réformateur par rapport aux textes qui existent précédemment dans ce secteur, dans la mesure où la protection de données à caractère personnel met beaucoup plus l'accent sur l'évolution technologique à l'ère actuelle.

En réaction aux propos des auteurs, le professeur en droit du numérique, Kodjo Ndukuma, également ressasseur dudit ouvrage a retracé de manière générale l'essentiel à retenir dans le livre du Bâtonnier Coco Kayudi Misamu et Jean-François Henriette.

"C'est un ouvrage qui va dans 4 sections. Une section d'introduction très brève mais, très très précise. La deuxième section de ce livre concerne le panorama législatif international et national. La troisième section concerne l'étude de la loi 20/017 du 25 novembre 2020. J'ai lu et j'ai été impressionné du tricotage qui a été fait entre la législation congolaise, qui est plutôt locale et les règlements sur la protection des données personnelles qui est une législation européenne. (... ) Il y a une section quatre, qui est une section de conclusion. C'est vraiment un travail du droit comparé. Cette plume, c'est de la musicalité pour l'esprit ", a circonscrit le professeur Kodjo Ndukuma.

Devant un public composé de maîtres avocats, ministres, députés nationaux, provinciaux et sénateurs et étudiants, pour ne citer que ceux-là, le Docteur en droit du numérique a, par ailleurs, renchéri son exposé par une adresse aux participants sur l'enjeu de la donnée qu'il qualifie d'un "œuf de poule ".