Congo-Kinshasa: 11 ans après leur délogement, Masina/Siforco - Me Placide Yoko au secours des sinistrés

11 ans après la démolition de leurs habitations par l'hôtel de ville le 16 novembre 2009 à Masina/Siforco, les sinistrés de la localité Kimbangu et Manisa ont reçu l'ambassadeur Yoko Yakembe Placide, Samedi 11 février 2023, dans la commune de la N'Sele.

Cette rencontre s'inscrivait dans l'objectif de remercier celui qu'ils appellent "facilitateur", pour son implication dans l'acquisition de l'arrêté Ministériel (n°0225/CAB/MIN/AFF.FONC/2022), officialisant ledit site, baptisé aujourd'hui au nom de "Yoko Yakembe". Plusieurs Sinistrés ont été présents lors de cette cérémonie. On a noté, particulièrement, la présence de la présidente Anastasie Kumpela, qui s'est battue corps et âme depuis 2011, avec le concours de Me Kapund Muadiamvita, pour l'obtention dudit arrêté.

Dans son discours, l'Ambassadeur Yoko Yakembe Placide a jeté des fleurs au travail abattu par son cabinet jusqu'à cette victoire. " Voilà le jour tant attendu par les sinistrés et leurs conseils à savoir le cabinet Yoko Yakembe, qui consacre le couronnement de tous les efforts consentis, des objectifs visés et qui marque la fin de tracasseries de tous genres simplement parce que ce site n'était pas juridiquement protégé ", a-t-il soulevé, avant de donner l'historique de l'acquisition du site.

Il a rappelé qu'en date du 16/11/2009, les sinistrés ont été victimes de la démolition de leurs habitations par l'hôtel de ville, en exécution de l'arrêt sous RCA4862, exécuté sous le RH5042 rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/ Matete à la demande et en faveur de la RVA. "La démolition de leurs logements avait créé une situation humanitaire catastrophique sans précédent dans la ville de Kinshasa, contraignant les sinistrés de vivre dans la précarité. C'est-à-dire, les hommes, les femmes, les enfants et les vieillards passaient la nuit à la belle étoile et à subir les différentes intempéries ", a-t-il rappelé.

Pour l'instant, ces sinistrés ont, à leur possession, des habitations reconnues par l'Etat. En outre, en ce qui concerne l'attribution des parcelles à l'ayant droit, le comité des sinistrés a annoncé pour bientôt la remise des jetons sur lesquels se trouve indiqué le numéro cadastral de la parcelle concernée. " Ce jeton permet à son bénéficiaire de se faire délivré le contrat de location auprès du cadastre.

Actuellement, 550 foyers sont installés, chacun disposant d'un numéro cadastral et la majorité d'entre eux possèdent des contrats de location délivrés par la même circonscription foncière. La plupart des sinistrés construisent déjà des habitations et d'autres y résident depuis plus d'une année", a précisé le comité.

Touchés par ce geste d'altruisme sans précédent, les sinistrés ne sont pas restés insensibles. Ils ont adressé leurs remerciements au Ministre des affaires foncières et à tous les services de son ministère pour la signature du présent arrêté, ainsi qu'au cabinet Yoko, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition de sinistrés ses avocats et cela à tour de rôle jusqu'à obtenir le présent arrêté.

Pour rappel, après leur délogement, leur cri de détresse a retenu l'attention de Maître Yoko Yakembe et son cabinet, qui se sont impliqués jusqu'à la victoire finale.